Cu cine a petrecut Adelina Pestrițu de Revelion. Niciodată nu te gândeai să o vezi lângă el

Cum s-a distrat Adelina Pestrițu în noaptea dintre ani? Cum a prins-o Revelionul pe fosta prezentatoare de televiziune? Fanii nu se așteptau să o vadă lângă un anume personaj. Ce au sesizat prietenii virtuali ai săi pe rețelele de socializare ale vedetei?

Cu cine s-a distrat Adelina Pestrițu de Revelion?

Adelina Pestrițu s-a distrat extrem de tare alături de soțul ei în noaptea dintre ani. Cei doi nu au fost, însă, singuri, pentru că s-au bucurat și de prezența altor doi prieteni – Gabriel și Ioana Tamaș. În timp ce alte vedete au preferat destinații precum Maldive sau Dubai, bruneta și partenerul ei au ales să meargă la Poiana Brașov. Cei doi au intrat în nou an cu dreptul, bucurându-se de clipe de liniște pe meleaguri.

Aceasta a optat pentru seara pentru o rochie neagră, foarte sexy. La rândul ei, Ioana Tamaș a ales poarte și ea negru, dar o salopetă lungă. Amintim că bruneta a trecut prin clipe grele anul acesta, după ce a fost infectată cu coronavirus. Din fericire, a reușit să depășească aceaste momente de cumpănă, iar acum se bucură de adevăratele lucruri frumoase din viața ei, de detalii și simplitate. Fosta prezentatoare de televiziune le-a sugerat celor care o urmăresc să fie atenți și să aibă grijă mai mult decât niciodată de sănătatea lor.

„Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă”

”Dragii mei știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață. Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă, să rămânem sănătoși. Vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru mesajele pe care mi le-ați transmis. Vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care le aveți vis-a-vis de această situație în care mă aflu, fără voia mea. Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior, am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19, au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare reptat. Trebuia să merg la un shooting. M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, a mărturisit Adelina Pestrițu pe contul ei de Instagram.