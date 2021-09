Concert inedit la Oradea. Tenorul spaniol José Carreras şi soprana Laura Bretan vor susține un concert extraordinar în Piața Unirii

Luni seară, peste 4.000 de spectatori au fost prezenți la concertul extraordinar susținut de tenorul spaniol José Carreras. Alături de el pe scenă a fost soprana Laura Bretan. Concertul a avut loc în Piața Unirii din Oradea.

Concert spectaculos în Piața Unirii din Oradea

Cei doi artiști au fost acompaniați de Orchestra simfonică orădeană, sub bagheta dirijorului spaniol David Gimenez. La final, public a solicitat patru bis-uri. Ultimul a fost cunoscuta melodie „Amigos para siempre”.

„M-am simţit foarte, foarte bine! Chiar aş vrea să îi mulţumesc pentru că mi-a acordat o asemenea şansă şi onoare. Cum m-am simţit? „Amigos para siempre”. Domnul Carreras este foarte „welcoming” şi îi mulţumesc din suflet pentru iubirea pe care mi-a dăruit-o. A fost foarte deschis. Mi-a plăcut foarte tare şi sper că va mai reveni în România. Şi să mai concertăm împreună. Despre orchestră pot să spun că este una dintre cele mai bune cu care am lucrat. Am simţit o conexiune între noi şi asta e foarte important pe scenă”, a declarat, pentru AGERPRES, Laura Bretan.

Programul a debutat cu „Farandola” din Suita Arleziana de Georges Bizet, fiind interpretată de orchestra simfonică. José Carreras a interpretat nouă lucrări solistice, iar alte trei duete împreună cu Laura Bretan. Solista a oferit publicului șase momente solo.

José Carreras și Laura Bretan au făcut spectacol

Laura Bretan a interpretat pe scenă „Ave Maria” de Franz Schubert, „Adagio” de Albinoni, aria „Quando me’n vo” din opera Boema de Giacomo Puccini, „Nella fantasia” de Ennio Morricone și „O mio babbino caro” de Puccini.

Tenorul José Carreras a încântat publicul cu „L’ultima canzone” de Francesco Paolo Tosti, „Musica proibita” de Stanislao Gastaldon, „Vurria” de Sergio Rendine, „Serenata Sincera” de Alessandro Derevitsky, „Passione” de Nicola Valente, The Impossible Dream”, din The Man of La Mancha, de Mitch Leigh și „Pecche” de Gaetano E. Pennino.