Cum arată acum fosta soţie a lui Tiriac Jr. Ileana Lazariuc a atras toate privirile pe stradă (exclusiv)

E tânără, e frumoasă și este una dintre cele mai curtate femei din România. La 38 de ani, Ileana Lazariuc întoarce capetele domnilor pe stradă. Cum arată acum fosta soţie a lui Ion Ion Țiriac și în ce ipostază a fost surprinsă de către paparazzi impact.ro.

Ileana Lazariuc este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase femei din România. Fosta soție a lui Ion Ion Țiriac arată senzațional de bine la 38 de ani, fiind una dintre cele mai curtate vedete din showbizul autohton. Frumoasa brunetă își crește singură copiii, de când s-a despărțit de fiul fostului mare tenismen Ion Țiriac, lucru care îi ocupă tot timpul. Mamă cu normă întreagă, frumoasa Ileana profită cât poate de puținele momente de răsfăț pe care le prinde și de care se bucură alături de oamenii dragi.

Recent, Ileana Lazariuc a fost zărită de către fotoreporterii impact.ro la o terasă de pe Dorobanți, luând prânzul alături de două prietene bune. Pentru că ține la siluetă, fosta soție a lui Ion Ion Țiriac a comandat o supă pe care a savurat-o alături de acompaniantele sale. Se spune că momentele petrecute alături de oamenii dragi se duc direct la suflet, iar zâmbetul afișat de Ileana Lazariuc la întâlnirea cu fetele poate confirma acest lucru.

Nimeni nu ar fi crezut, acum patru ani, că povestea de dragoste dintre fiica Anastasiei Lazariuc și Ion Ion Țiriac va avea un final nefericit. La doi ani după ce s-a pronunțat divorțul, fiul marelui tenismen al României a postat un mesaj pe contul său de Instagram în care a făcut public anunțul separării sale de mama copiilor săi.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.

Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni. Suntem și vom fi o familie unită și părinții a 2 copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta va fi singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Mulțumim pt înțelegere!, a scris, acum doi ani, Ion Țiriac junior pe contul său de Instagram.