Adevărul despre divorțul dintre Ion Țiriac jr și Ileana Lazariuc. Detalii neștiute despre fiul lui Țiriac

Anastasia Lazariuc îi insuflă fiicei ei că divorțul de Ion Țiriac Jr. nu este un capăt de țară, o învață să nu se enerveze pe acela care i-a fost soț, iar în acest timp îi este un real sprijin în creşterea celor doi copii, Alexandru şi Nicholas, pe care solista îi adoră.

Anastasia Lazariuc a făcut recent dezvăluiri despre divorţul anului 2019. ”Ileana, fiica mea, e bine, e mama a doi copii. E cea mai frumoasă, că e copilul meu. Ei m-au atenţionat la timp de divorţ, mult mai devreme decât a apărut în presă, eram pregătită, nu am fost luată prin surprindere.

Pentru că şi eu am trecut printr-o despărţire, am încercat să o încurajez pe Ileana şi să-i spun că nu se termină lumea şi că viaţa merge mai departe. Totul e să rămână în relaţii civilizate”, a declarat Anastasia Lazariuc.

Ileana Lazariuc şi Ion Ion Ţiriac, fiul omului de afaceri Ion Ţiriac, s-au căsătorit în vara lui 2009 şi au împreună doi copii, Alexandru (12 ani) şi Nicholas Noah (11 ani), de care bunica Anastasia este foarte ataşată.

”Eu cu nepoţii mei mă simt ca o prietenă pentru că tocmai acest lucru mă face să le fiu prietenă şi ei să se comporte cu mine ca cu o prietenă, să-mi spună secretele, să fie sinceri cu mine şi, de ce nu, pentru mine e a doua tinereţe că, cu siguranţă, în tinereţe, n-am ştiut să acord atâta atenţie copiilor mei şi acum acord atenţie nepoţilor”, a mai spus vedeta.

Anastasia Lazariuc a dezvăluit că fiica sa l-a iubit întradevăr pe Ion Țiriac. ”Ileana e rebelă. Face întotdeauna tot ce-i spun eu să nu facă. Din punctul acesta de vedere seamănă cu mine. Ileana l-a iubit pe Ion, de aceea a stat cu el, nu pentru altceva. Ea nici nu poate sta cu cineva pe care să nu-l iubească. Dar de realizat vrea să se realizeze singură. Sunt convinsă că vă reuşi”, a declarat Anastasia Lazariuc.

Fostul bărbat al Anastasiei Lazariuc a ales paharul în defavoarea ei

Anastasia la rândul ei a avut o viaţă demnă de telenovele. A divorţat de bărbatul care i-a făcut doi copii, pe Ileana şi Andrei, şi, în 1992, s-a mutat în România. Anastasia a fost căsătorită în Republica Moldova cu Gheorghe Crigănuţă, care a decedat în 2013.

”Nu am avut parte de siguranţă, pentru că de fiecare dată atunci când am crezut s-a dovedit a fi o iluzie şi iarăşi am ajuns la concluzia că trebuie să mă bazez doar pe mine Ştiu că m-a iubit. Şi eu l-am iubit mult, dar nu puteam să mai trăiesc aşa. Am încercat tot ce s-a putut, dar, între mine şi pahar, el a ales paharul! Că mamă, a trebuit să lupt pentru copiii mei şi să le ofer un viitor. Ce femeie nu ar face acelaşi lucru? Eu nu am plecat pentru că mi-am dorit o carieră. Am vrut doar să am o familie, iar acest lucru nu a fost posibil”, a mai povestit Anastasia Lazariuc.