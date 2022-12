Cum arată acum fosta soție a lui Florin Piersic, Anna Szeles. S-a întâlnit cu ea săptămâna trecută

Cum arată acum fosta soție a lui Florin Piersic, Anna Szeles. Colega de scenă a marelui actor din piesa „Străini în noapte” a făcut dezvăluiri emoționante despre relația dintre cei doi foști parteneri. S-au revăzut în urmă cu aproximativ o săptămână. Fotografia care mișcă toate inimile. Rareori au fost surprinși astfel.

Florin Piesic și Medeea Marinescu au jucat, în urmă cu aproximativ o săptămână, piesa „Străini în noapte” tocmai la Viena. Cei doi artiști colaborează pentru rolurile din proiectul cu pricina de peste un deceniu. Chiar și înainte de această perioadă, actorii erau buni prieteni. Interpretarea pe scenă i-a apropiat, însă, foarte mult.

Piesa „Străini în noapte” s-a bucurat și se bucură, în continuare, de un succes răsunător. Nu numai în țară, ci și în străinătate, Florin Piersic și Medeea Marinescu deplasându-se chiar la Viena. A fost un moment deosebit pentru marele actor de această dată, fiindcă a avut ocazia de a se reîntâlni cu fosta sa soție. Cum arată acum Anna Szeles.

Actorul de 86 de ani s-a revăzut, în culise, cu fosta sa parteneră de viață, care activează și ea în domeniul artistic. Anna Szeles este actriță și a fost căsătorită cu Florin Piersic timp de zece ani, în perioada 1975 – 1985. Medeea Marinescu a imortalizat clipa emoționantă a revederii, publicând o fotografie cu toți trei, din cabină, pe internet.

Actrița maghiară Anna Szeles a rămas la fel de superbă precum o știam cu toții. Este o apariție la fel de radiantă ca odată. Este imposibil să nu te pierzi în ochii săi melancoli, vizibil mișcați de revederea cu fostul său partener de viață, pe care a organizat-o în mod special la Viena. Vedeta nu văzuse niciodată spectacolul „Străini în noapte”, așa că a profitat de ocazie pentru a fi martora trăirilor înduioșătoare transmise de artiști.

Nu doar ea a fost, însă, sensibilizată. Și Florin Piersic a fost plin de bucurie! Medeea Marinescu a dezvăluit că marele actor a descris-o pe fosta sa soție drept „artista sufletului său”, în mod public.

„I-am auzit, la un moment dat, glasul pe hol. Dar nu am apucat să o văd înainte de spectacol. Eram în culise şi am auzit cum l-a primit sala pe Florin. A fost un urlet – ăsta e cuvântul. Nu au aplaudat puţin, lumea urla. Închipuiţi-vă o sală mare, o hală, unde s-au pus şi scaune în plus.

La un moment dat, Florin a zis foarte frumos – pentru că el, de obicei, vorbeşte cu publicul înainte: „Şi, acum, vreau să vă prezint pe cineva. În sală se află şi fiul meu, şi cei doi copii ai lui, nepoţii mei, dar şi artista sufletului meu”. Aşa a prezentat-o pe Anna Szeles”, a dezvăluit Medeea Marinescu, într-o intervenție pentru Click!.