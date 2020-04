Cum ar fi oferit Nicolae Ceaușescu extratereștrilor copiii din orfelinate. Cel mai înfiorător mit despre dictator

Despre Nicolae Ceaușescu s-au auzit multe, după Revoluția din 1989. S-a auzit chiar și că și el, dar și soția sa, și-ar fi făcut injecții și transfuzii cu sângele luat de la tinerii săraci, pe care nimeni nu-i mai vedea după aceea. Acum, însă, un alt scenariu și mai șocant circulă în presa din străinătate.

Nicolae Ceaușescu a oferit extratereștrilor copiii din orfelinate

Un ziar din Mexic spune chiar că Nicolae Ceaușescu a intrat în contact cu extratereștri. Mai mult decât atât, dictatorul din România le oferea celor veniți din spațiu oameni pe care să facă tot felul de experimente catre lăsau urme adânci pe trupurile românilor.

Zocalo, un ziar mexican editat la Merida, scrie despre experimentele secrete la care erau supuși copiii nedoriți ai României. Orfanii erau dați de Nicolae Ceaușescu pe mâna extratereștrilor, pentru a face fel de fel de experimente. Ca sursă, ziarul mexican citează un fost spion american.

„Fostul dictator al Romaniei, Nicolae Ceausescu, a luat cu el in mormant acest secret, insa studiile agentilor secreti americani au scos la iveala indicii solide ca fostul lider comunist avea legaturi cu fiinte misterioase, cel mai probabil creaturi provenite din spatiul extraterestru.

Orfanii din România care au trecut prin mâna extratereștrilor au murit sau au rămas cu dizabilități

In timpul dictaturii sale, in special in anii 70-80, Ceausescu si-a tinut poporul in cel mai crud regim cu putinta. In timp ce acesta se bucura de lux si de bunatati, oamenii traiau intr-o saracie crunta, astfel ca multe femei ajunsesera sa se prostitueze ca sa poata supravietui. In acest context, fostul dictator era interesat sa intretina si sa mentina legatura cu extraterestrii.

Primul contact cu extraterestrii a fost stabilit in 1977. In acel an, armata avea inca sub stapanire o zona extinsa si nepopulata din Carpati. Oricine incerca sa se apropie de acele locuri era exterminat cu o impuscatura in cap. Doar dictatorul avea voie sa intre in zona misterioasa, la bordul unei masini de teren. Desi militarii au observat prezenta OZN-ului si a creaturilor misterioase cu capete masive si trupuri extrem de slabe imbracate in costume argintii, nimeni nu a indraznit sa comenteze sau sa vorbeasca despre ceea ce a vazut acolo”, relatează jurnaliștii mexicani.

Așa a găsit ziarul mexican și explicația pentru numărul mare de copii cu dizabilități din orfelinatele din România: experimentele făcute pe ei de extratereștri!