Cum alegem cel mai bun pește pentru masa de Revelion. Trucul e simplu

Cum alegi cel mai bun pește pentru masa de Revelion. Chiar dacă vedetă la masa de sărbătoare este porcul, tradiția spune că nici peștele nu trebuie să lipsească, întrucât se spune că, în noul an, treci peste probleme ca peștele prin apă. Unde mai pui că este gustos și sănătos. Însă cum procedezi ca să ai un pește proaspăt și de calitate la masa de Revelion.

Cum alegem cel mai bun pește pentru masa de Revelion

Dacă vrei să ai cel mai bun pește pentru masa de sărbători, trebuie să ai în vedere anumite aspecte, atunci când îl cumperi. Mai întâi, trebuie să verifici mirosul peștelui. Un pește proaspăt este acoperit de un mucus transparent și curat, ce nu are miros. Dacă peștele este mai vechi, mucusul e abundent, are o culoare închisă și are un miros puternic.

Solzii unui pește proaspăt ar trebui să fie lucioși, curați și lipiți de piele. El are ochii limpezi, în timp ce cel alterat îi are mai tulburi și mai înfundați în orbite. Un pește vechi se îndoaie ușor când îl iei în mână, iar degetele lasă ușor urme pe carnea sa. Peștele proaspăt nici nu se îndoaie și nici nu-i poți lăsa urme cu degetul.

Iar în ce privește gătitul peștelui pentru masa de Revelion, există o varietate de rețete și de pești: pește alb, crap, păstrăv, somon, macrou, cod, toate variantele pot oferi o culinară deosebită în noaptea dintre ani.

Rețetă de pește la cuptor cu vin alb

2 pești

200 ml vin alb

4 linguri ulei de măsline

3 cepe

3 căței de usturoi

sare, piper, bulion, foi de dafin

Mai întâi se curăță peștele pe dinafară și pe dinăuntru, după care se lasă să se odihnească 20 de minute. Apoi, se așază peștele într-o tavă și se pune ceapa tăiată fideluță, usturoiul, vinul alb, uleiul, foile de dafin, piperul, bulionul și puțină sare. Peștele se unge cu ulei și se bagă la cuptor pentru aproape 90 de minute. Se unge din când în când cu sos din tavă.

Rețetă de crap cu roșii la cuptor

500 g mușchi de crap

2 roșii

6 căței mari de usturoi

condimente pentru peste

sare

ulei

Mai întâi se spală bucata de mușchi de crap, se șterge și se porționează. Ea se unge apoi cu ulei și se presară peste ea un pic de sare, condimente. Peștele se pune în tava mare de la aragaz, tapetată cu hârtie de copt și unsă cu ulei. Se spală roșiile, se șterg, iar miezul li se scoate. Se taie cubulețe și se amestecă cu doi căței de usturoi tocați mărunt, cu sare și piper. Roșiile se pun lângă bucățile de pește. Se introduce tava la cuptor până când peștele este gata. Bucățile de pește se servesc cu cubulețele de roșii deasupra și cu mujdeiul de usturoi făcut din restul de patru căței.