Cum a umilit-o Mirela Vaida pe Emily Burghelea la TV. A făcut-o de râs în fața întregii țări

Săptămâna a început cum nu se poate mai prost pentru echipa emisiunii „Acces Direct“, după ce asistenta Emily Burghelea și-a dat demisia, în direct, în fața a zeci de mii de români, după aproape un an de colaborare. Tănăra a mărturisti, cu lacrimi în ochi, că nu mai poate suporta violențele la care o supune Viorel Stegaru pe Veronica, cunoscută publicului drept Vulpița. Cum a umilit-o Mirela Vaida pe fosta asistentă? În cele ce urmează.

Ieri, Emily Burghelea își anunța demisia în direct, motivând gestul care a șocat showbizul românesc prin faptul că nu mai poate lua parte la mușamalizarea violențelor la care este supusă Vulpița de către soțul ei, care se presupune că ar trebui să o iubească și să o protejeze.

Chiar dacă pe camere relația dintre cele două părea una frumoasă, realitatea este, de fapt, alta.

Cu puțină vreme în urmă, Emiliana apărea pe platourile de filmare ale emisiunii îmbrăcată într-o rochie reciclabilă, confecționată din saci menajeri, moment în care prezentatoarea Mirela Vaida nu s-a sfiit să o umilească pe asistenta sa, adresându-i niște cuvinte menite să o facă de râs.

În replică, Emily Burghelea i-a spus: „Este de 120 de kilograme“.

Ulterior, blondina a revenit cu precizări și a dezvăluit că are dovezi solide în susținerea afirmațiilor sale cu privire la violențele la care este supusă Veronica Stegaru, despre care spunea că ar vrea să o ia acasă la ea.

„Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.

Nu pot să tac atunci când cineva vine la mine și se plânge și îmi spune că sunt singura scăpare, singura soluție, singura persoană care poate să o ajute, căci restul se fac că plouă. Nu e ca și cum a plecat regina Elisabeta de la Palatul Buckingham. Nu vreau să intru ăn detalii acum, am o mulțime de stări în momentul ăsta. Nu vreau să fiu nevoită să spun mai mult, pentru că e nasol“, a declarat Emily Burghelea, într-un vlog postat pe Youtube.