Reacția Mirelei Vaida, când Emily Burghelea a demisionat. Tânăra i-a dat pe toți de gol

Mirela Vaida a avut o reacție suspectă când Emily Burghelea și-a dat demisia de la ”Acces Direct”, mulți relespectatori ai emisiunii remarcând acest lucru. Fosta asistentă TV a mărturisit la finalul ediției că Vulpița a fost bătută de soțul ei, Viorel. Mai mult decât atât, la scurt timp după ce emisiunea a ieșit de pe post, șefii de la Antena 1 au luat o decizie care a fost taxată dur de fani.

Reacția Mirelei Vaida la demisia lui Emily Burghelea

Înainte să-și anunțe demisia de la Acces Direct, Emily Burghelea i-a spus prezentatoarei:

“Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot…”.

Mirela Vaida a întrerupt-o însă pe colega sa și a zis:

“O agresează? Am înțeles, liniștește-te și tu. Am înțeles, liniștește-te și tu. O să vorbesc imediat…”. Iar Emily Burghelea a continuat cu lacrimi în ochi: “Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e cu chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine”.

După aceste scene, fosta asistentă de la Acces Direct a făcut un live pe Instagram unde a mărturisit.

“(…). Veronica mi-a zis clar, cu subiect și predicat, că este agresată de Viorel. Mi-a arătat urmele, am încercat să semnalez chestia asta, toată lumea s-a făcut că plouă. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce! Ei spun că nu ar fi așa, dar nu ai cum să ai ochiul vânăt și să ai ditamai vânătaia pe mână fără să te fi bătut cineva”.

”Îmi pare rău, dar nu pot să tac”

Apoi, Emily Burghelea a primit un mesaj de la o tânără care i-a dezvăluit ce decizie au luat șefii de la Antena 1, la scurt timp după mărturisirile ei privind violențele pe care le-a îndurat Vulpița.

“Pe Antena Play am putut vedea emisiunea fix până la partea în care Emily își dă demisia, iar acum nu mai pot accesa deloc emisiunea de azi. Foarte urât din partea lor!” este mesajul primit de fosta asistentă “Acces Direct” pe care l-a făcut public pe Instagram Stories.

La scurt timp după ce s-a încheiat ediția emisiunii de ieri de la Acces Direct, Emily Burghelea a făcut publică o postare pe Instagram:

“Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau, dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis… La revedere!”.