Cum a umilit-o George Burcea pe Andreea Bălan, deși a spus că nu o va face. Toată țara a aflat

Divorțul dintre cele două vedete continuă, cu mici atacuri și înțepături de ambele părți. Recent s-a aflat cum a umilit-o George Burcea pe Andreea Bălan, deși a spus că nu o va face. Este vorba de celebrul tatuaj pe care îl avea pe mână cu fosta lui soție.

În urmă cu câteva săptămâni, în timpul unei ediții de la Ferma 2020, George Burcea își etala brațele, în pauza dintre probe, muncă și socializat din cadrul emisiunii. Atunci a fost întrebat despre povestea celor două tatuaje pe care le avea pe antebraț, pe interior.

Unul din tatuaje era cu fiicele sale, Clara și Ella, iar altul era cu el și Andreea Bălan, sărutându-se. Desenul pe piele a fost realizat în perioada în care cei doi se înțelegeau bine și se iubeau.

Din păcate, cu toate că la PRO TV declara că va păstra tatuajul cu fosta lui soție pe mână, se pare că George Burcea s-a răzgândit. Pe același antebraț se poate vedea clar cum imaginea cu andreea Bălan a cam dispărut. A mai rămas un ușor contur roșu.

“Am două fetițe, cea mică are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya. Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță… Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția. Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!”, a mărturisit George Burcea, la Ferma. Orășeni vs Săteni, de pe PRO TV.