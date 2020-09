Unul dintre concurenții Ferma 2020 este George Burcea, care a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru Andreea Bălan, la TV, cu ocazia primei ediții a emisiunii de la PRO TV.

Pe data de 10 septembrie a avut loc prima ediție a emisiunii Ferma 2020, emisiune prezentată la PRO TV de Mihaela Rădulescu și Cristian Bozgan. Actorul George Burcea a fost vedeta serii, am putea spune. Și toate acestea datorită tatuajelor pe care acesta le are pe mână.

În ciuda faptului că cele două vedete și-au aruncat mesaje subliminale destul de acide la începutul divorțului, cei doi au revenit la sentimente mai bune și au încetat ”lupta” din mediul online. Cei doi sunt în continuare prieteni și își cresc împreună – și cu ajutorul mamei Andreei Bălan -, cele două fiice.

În cadrul primei ediții Ferma 2020, George Burcea le-a arătat telespectatorilor și fanilor săi ce tatuaje are pe mână. Dar și ce înseamnă ele, de fapt. Ambele sunt legate de familia sa: cele două fiice, soția și el.

“Am două fetițe, cea mică are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya. Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță… Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția. Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!”, a mărturisit George Burcea, la Ferma. Orășeni vs Săteni, de pe PRO TV.