Cum a trăit Viviana Sposub prima emisiune de la Kanal D. Ce a simțit iubita lui George Burcea

Viviana Sposub, Bursucu, George Tănase și Patrizia Paglieri au dat startul emisiunii „Dimineața cu noi” de la Kanal D. Cum s-a simțit iubita lui George Burcea în ipostaza de prezentatoare a matinalului. Emoțiile au fost mari. Cum s-a descurcat finalista de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Prima ediție a matinalului de la Kanal D a debutat în forță, iar prezentatorii emisiunii au întreținut atmosfera cum au știu ei cel mai bine.

Chef Patrizia Paglieri a pregătit preparate delicioase, iar Viviana Sposub, George Tănase și Bursucu și-au primit invitații cu brațele deschise și multă voie bună.

Imediat după ce au ieșit din diect, prezentatorii emisiunii au fost aplaudați la scenă deschisă de colegii de platou, de întreaga echipa de producție.

Tortul special pregătit pentru aceste momente a fost și el în centrul atenției, un răsfăț dulce, binemeritat de energica echipă a matinalului.

Pentru actorul George Tănase, emoțiile au atins cote maxime, având în vedere că aceasta a fost prima transmisiune în direct a fostei vedete de la iUmor.

Dar când am intrat în direct, m-am relaxat. Mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit extraordinar alături de colegii mei!”, a declarat George Tănase la Kanal D.

„Când a început numărătoarea inversă, în cască, tremuram tot. Foarte multe emoții am avut, când a început numărătoarea inversă, în cască, tremuram tot.

Viviana Sposub a fost mai mult decât încântată de prima ediție a matinalului pe care-l prezintă, acum, la Kanal D. Iubita lui George Burcea s-a distrat pe cinste la filmări și în fața camerelor de luat vederi.

„A fost genial, totul a ieșit foarte bine; am râs, ne-am distrat, am dansat, am cântat”, a adăugat Viviana Sposub.