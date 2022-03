Cine îl înlocuiește pe Bursucu’ în emisiunea lui Teo Trandafir. Alegeri surpriză la Kanal D

Kanal D dă lovitura cu o emisiune matinală ce promite să fie pe placul telespectatorilor săi. După ce s-a aflat, oficial, că Bursucu va prezenta noul matinal al postului TV, Adrian Cristea a părăsit emisiunea Teo Show, unde a fost coprezentator timp de 8 ani de zile. Cine îi va lua locul și va modera show-ul alături de Teo Trandafir.

Timp de 8 ani de zile, Teo Trandafir și Adrian Cristea, zis și Bursucu, au prezentat, cot la cot, emisiunea de succes Teo Show de la Kanal D. Recent, însă, simpaticul prezentator TV a primit o ofertă din partea șefilor trustului să modereze noul matinal ce va avea premiera, în curând, la Kanal D.

Bursucu va prezenta emisiunea de dimineață alături de actorul George Tănase și Viviana Sposub, finalista celui mai recent sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”.

În ceea ce privește emisiunea Teo Show, în locul lui Bursucu vor veni Bella Santiago și Mihai Mitoșeru. Fosta câștigătoare de X Factor România și actorul sunt extrem de emoționați pentru că au acceptat această provocare de zile mari.

Mihai Mitoșeru și finalista „Bravo ai stil! Celebrities” au devenit co-prezentatorii lui Teo Trandafir, începând de luni, 28 februarie, de luni până vineri, de la orele 15.00, la Teo Show.

„Am mari mari emoţii. Nu am dormit aseară. Am zis că nu știu ce o să fac și cum o să fac. Nici nu am mâncat. Nu prea vorbesc românește foarte bine, de aia v-am întrebat dacă sunteți siguri ca eu să fiu colega voastră”, a declarat frumoasa artistă Bella Santiago.