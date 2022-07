Legătura dintre Roxana Ciuhulescu și regretata Zina Dumitrescu de care puțini știu: „Nu eram pregătită” EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu, femeia cu cele mai lungi picioare din România, ar fi putut face carieră în modelling, mai ales că Zina Dumitrescu pusese ochii pe ea și îi oferise un contract generos în capitala Franței, la Paris. Fosta concurentă de la Survivor nu a vrut să renunțe, la acea vreme, la sportul de performanță, mai ales că moda nu reprezenta pentru ea un punct de interes.

De-a lungul timpului, Roxana Ciuhulescu a mai participat la diverse evenimente, unde a defilat în cadrul unor prezentări de modă. De fiecare dată, vedeta a fost sigură pe ea, mai ales că, în tinerețe, a cochetat, pentru o scurtă perioadă de timp, cu modellingul.

Cea care a remarcat-o și i-a facilitat intrarea într-un domeniu nou pentru ea a fost regretata Zina Dumitrescu, supranumită și mama modei românești.

“Eu am făcut sport de performanță, mi-a plăcut sportul, deși am fost curtată de Zina Dumitrescu, pe când aveam vreo 15-16 ani. M-a văzut la o prezentare de modă, unde venisem să încurajez o prietenă care era model. M-a luat de mână și mi-a zis: “Păpușa, Paris scrie pe fruntea ta!”

Fosta concurentă de la Survivor ne-a povestită că nu regretă decizia pe care a luat-o în adolescență, când Zina Dumitrescu a vrut să îi schimbe traiectoria în viață.

Am defilat pentru Zina Dumitrescu la Ambasada Italiei, am prezentat, eram foarte stresată, a fost o lume care nu mi-a aparținut și nu m-am adaptat”, ne-a spus Roxana Ciuhulescu despre întâlnirea cu celebra creatoare de modă.

Cred că m-a înțeles Zina Dumitrescu , nu am întrebat-o dacă s-a supărat, oricum la câte manechine avea, unu în plus sau în minus, nu mai conta. Dar a fost o experiență interesantă din viața mea.

Peste câțiva ani, după ce a încheiat etapa cu handbalul, Roxana s-a răzgândit și a mai bifat câteva colaborări în modelling.

“După ce m-am lăsat de sport, adică după 18 ani, am încercat, am avut câteva prezentări. Am mai câștigat un casting, am fost în Spania o perioadă, am lucrat puțin, am pozat pentru un catalog de haine.

În România, în tinerețea mea ca să zic așa, când aveam 18-19 ani, am făcut câteva shooting-uri, tocmai pentru costume de baie, costume sport, am lucrat pentru branduri ca Adidas, Reebook”, ne-a vorbit Ciuhulescu despre scurta ei perioadă, în lumina reflectoarelor, ca model.