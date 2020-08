Minodora, în costum de baie după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Cum arată acum

După ani întregi în care s-a chinuit cu prea multe kilograme în plus şi diete care nu au avut efectul scontat, Minodora a reuşit să slăbească peste 30 de kilograme. Cântăreaţa e tare mândră de felul în care arată acum şi s-a pozat în costum de baie.

După ce s-a luptat ani de zile cu kilogramele în plus, Minodora a reuşit să ajungă la greutatea dorită. Artista a slăbit 38 de kilograme, uimindu-şi fanii cu noua siluetă. Mai mult, aceasta a decis să se fotografieze în cosum de baie, pe plajă. Cântăreaţa este mândră de felul în care arată, iar asta se vede cu ochiul liber. După operaţia de micşorare a stomacului, Minodora a ţinut şi un regim alimentar strict.

Complexată de felul în care arăta, Minodora a decis că este momentul să facă ceva. Aceasta a trecut, după intervenţia de micşorare a stomacului, la mese regulate, alimente recomandate de nutriţionist şi multă disciplină.

“Dragile mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă.

Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, doar la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare”, a scris Minodora, pe Facebook.