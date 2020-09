Cum a slăbit 20 de kg Minodora. Cântăreața a trăit un real chin până a ajuns la cuțit

La 42 de ani, Minodora și-a îndeplinit un mare vis – a ajuns să aibă, în sfârșit, silueta din adolescență. Transformarea este incredibilă! După eforturi îndelungate, artista a reușit să dea jos circa 20 de kilograme. Nu i-a fost deloc ușor, mai ales că a bifat câteva încercări eșuate în trecut. Mai multe detalii, în continuare.

Oamenilor nu le-a venit să creadă când au văzut-o pe Minodora în costum de baie, pe plajă. Cântăreața a reușit să slăbească spectaculos. Aceasta a dezvăluit, la TV, ce a făcut pentru a putea să încapă, din nou, în hainele pe care le purta cu două decenii în urmă.

Totodată, vedeta a amintit de lunga călătorie care a adus-o, astăzi, în acest punt. Când era tinerică, Minodora s-a îngrășat cosiderabil, ajungând la 100 de kilograme. Ce a motivat-o să dea jos 21? Ei bine, un… pariu! Ulterior, în urma unei vizite acasă la mama sa, totul s-a dus pe apa sâmbetei.

„Am mai slăbit o dată, da, în urma unui pariu. Am slăbit 21 de kg, m-am menținut trei ani și pe urmă n-am mai putut. Am mâncat fără carbohidrați, fără dulciuri, fără băutură, alcool, am înnebunit. Am rezistat până am ajuns la mama acasă și am poftit la cornulețe cu gem. Și am mâncat un lighean din ăsta mare.

În momentul în care papilele gustative deprind gustul de bun, e nasol. Eu cât am stat acolo, trei-patru zile, cu cornulețe cu gem nonstop, m-am și nenorocit. După, am crezut că nu m-am îngrășat. Și am tot mâncat și am ajuns la 98 la loc“, a povestit Minodora la o emisiune TV.