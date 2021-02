Invitată la emisiunea ‘Acces direct de Weekend’, de la Antena 1, Cristina Șișcanu a detaliat cum decurge mariajul ei cu fostul prezentator tv, Mădălin Ionescu, dar și în ce relații este cu copiii din prima căsnicie a bărbatului.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt împreună de mai bine de 10 ani și au o fetiță superbă de aproape 4 ani, Petra. Deși au trecut atâția ani peste relația lor, cei doi se iubesc la fel de mult ca la început.

În cadrul show-ului ‘Acces direct de Weekend’, vedeta a povestit cum a început povestea lor de dragoste, ținând să precizeze că nu ea a fost cea care a făcut primul pas în relație.

Cât despre copiii din primul mariajul al lui Mădălin Ionescu, Ștefania și Filip, ea a mărturisit că se înțelege foarte bine cu aceștia. Deși nu sunt copiii ei biologici, Cristina Șișcanu a spus că îi iubește în egală măsură ca pe fetița ei.

Vedeta a mai adăugat că are grijă mare de băiatul lui Mădălin Ionescu, Filip, care a rămas cu traume în urma unui vaccin administrat la câteva luni de la naștere.

‘Noi, în familie avem copii de toate vârstele. Ștefania are deja 23 de ani. Este deja absolventă a unei facultăți, e la master, muncește. Nu mai stă cu noi de vreun an și jumătate, dar stă aproape. Filip are 17 ani și un pic, e un copil special și Petra are 3 ani și 8 luni’, a mai adăugat aceasta.

‘Nu este ușor. Aceasta e situația noastră. Mi-ar fi plăcut ca lucrurile să fi fost altfel. De câte ori mă uit la fel și dacă nu ar fi avut aceste probleme, Filip ar fi fost un băiat extraordinar de deștept și ar fi făcut foarte multe lucruri mărețe. Din păcate, are aceste probleme și atunci are nevoie de ajutorul nostru toată viața. Știu că aveam 25-26 de ani atunci când a devenit cumva copilul meu. Nu m-am gândit cum ar fi fost altfel. Filip e un izvor necontenit de iubire și de tandrețe. E foarte cald și am învățat foarte multe de la el’, a mai spus Cristina Șișcanu.