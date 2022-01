Sacrificiul uriaș pe care îl face Corina Dănilă pentru a controla boala pe care o are. Ce a dezvăluit vedeta

Sacrificiul uriaș pe care îl face Corina Dănila pentru a controla boala pe care o are. Ce a dezvăluit vedeta de televiziune. Ea are o carieră de succes și este apreciată de mulți fani, însă nu este un secret că actrița se confruntă cu anumite probleme de sănătate, iar pentru a le ține sub control, aceasta a fost nevoită să facă anumite sacrificii.

Sacrificiul uriaș pe care îl face Corina Dănilă pentru a-și controla boala

Corina Dănilă nu s-a ferit să dezvăluie faptul că suferă de o afecțiune dermatologică autoimună, și anume vitiligo. Actrița a dezvăluit amănunte din experiența sa cu această afecțiune.

„Da, este vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică auto-imună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar. Odată declanşată această afecţiune, o duci toată viaţa. Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator şi telespectator, folosesc machiaj şi pe faţă, şi pe mâini, atât la teatru, cât şi la televiziune, pentru ca omul să fie atent la ce fac şi la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini. Încerc, de ceva vreme, să ţin sub control evoluţia şi să ameliorez efectele, cu ajutorul fototerapiei cu ultraviolete.”, a dezvăluit Corina Dănila pentru Viva.ro.

Corina Dănilă împlinește luna aceasta vârsta de 50 de ani, însă felul impecabil în care arată de fiecare dată i-a făcut pe mulți să se întrebe ce secret are:

„Mulţumesc pentru compliment! Consider că e de datoria mea, din respect faţă de mine şi faţă de (tele)spectatori, să am o prezenţă agreabilă, oriunde aş fi: la televiziune, la teatru sau… în parc. Probabil că e şi un soi de moştenire genetică de la părinţi, bunici, de la locurile din care mă trag”, a mai dezvăluit actrița pentru sursa citată.

Prin ce greutăți a trecut Corina Dănilă

Corina Dănilă a spus și ce anume o face fericită în fiecare zi.

„Fericirea este… când deschid ochii dimineaţa şi îmi este dată o nouă zi, atunci când fiica mea mă îmbrăţişează sau când sunt în compania prietenilor, la o şuetă, sau când termin un spectacol şi aud aplauzele celor din sală şi le văd ochii râzând!”, a conchis vedeta.

Corina Dănilă a trecut însă prin anumite cumpene, de-a lungul anilor. Ea a fost părăsită de tatăl copilului ei, a rămas fără casă, dar chiar și fără job, într-o perioadă. Ea avea o vilă în comuna Chiajna, cu patru camere, însă banca a cerut executarea silită a vedetei întrucât nu a plătit creditul în valoare de aproximativ 460.000 de franci elveţieni.

În urmă cu zece ani, un executor judecătoresc din Bucureşti a scos la vânzare, cu titlul de executare silită şi apoi de licitaţie, imobilul care în acte era deţinut de Corina Danilă şi de Norris Măgeanu.