Cum a slăbit Carmen Tănase 10 kilograme în 2 luni. Ce alimente a consumat actrița

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Vedeta este apreciată pentru talentul ei și pentru spectacolul pe care îl face cu orice apariție, dar și pentru felul în care arată. Este mereu elegantă și într-o formă de zile mari, iar de ceva timp a scăapat și de câteva kilograme în plus. A descoperit dieta-minune și a dezvăluit-o tuturor.

Carmen Tănase nu a avut niciodată o problemă vizibilă cu greutatea, dar niciodată nu a fost mulțumită de felul în care arată. A ținut o mulțime de diete până acum, a încercat o tot felul de trucuri ca să slăbească, dar nimic nu a funcționat.

Vedeta este foarte mulțumită de dieta Nupo, care a ajutat-o să slăbească deja 10 ilograme în doar două zile. A citit mult despre ea, s-a documentat și și-a dat seama că i se potrivește și este una sigură.

Dieta este una veche, de peste 40 de ani și a fost singura care a funcționat pentru ea. A ținut de multe ori regim, s-a înfometat și a urmat tot felul de diete, dar se îngrășa la loc sau chiar mai mult decât slăbise.

Carmen Tănase a dezvăluit și ce mănâncă la această dietă. De la actriță aflăm că își face anumite shake-uri cu diferite arome, are mese fixe și este mereu atentă la tot ce mănâncă. Are un stil de viață sănătos și îi place mult cum se simte de când ține dieta.

„Ai un shaker, un pahar așa cu o biluță înăuntru și astea sunt și sărate și dulci. De exemplu, ai și omletă, ai deserturi, ei cereale cu măr și scorțișoară pentru micul dejun, ai cafea cu lapte, ceea ce e important, dacă mie îmi zice să nu mai beau cafea, la mine e o problemă. (…)

Deci îți dă absolut orice, nu mai ai nevoie de nimic, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă, nu mai trebuie să speli nimic, nu mai fierbi, nu mai aprinzi plita. Deci am supe, am felul doi, am shake-uri dulci, am batoane. (…) Cred că am dat 10 kile jos”, spune vedeta.