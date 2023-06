De ce plânge Carmen Tănase în timp ce urmărește rolurile proprii din seriale: ‘Patru ani am făcut corp comun’ VIDEO EXCLUSIV

Carmen Tănase cucerește de peste 40 de ani, inimile publicului prin carismă și prin interpretarea de excepție a rolurilor sale, atât din piesele de teatru, cât și în filmele românești. Actrița din „Clanul” de la PRO TV, ne-a oferit un interviu inedit pentru Playtech Știri. Carmen Tănase ne-a spus de ce plânge în timp ce se uită la propriile secvențe. Motivul este incredibil!

Are peste 40 de ani de activitate în actorie, dar nu mulți știu în ce domeniu ar fi vrut Carmen Tănase să lucreze, de fapt. Actrița ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că și-ar fi dorit să devină medic veterinar, pentru că iubește animalele, dar soarta a avut alte planuri pentru ea.

Carmen Tănase a vorbit despre rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului, dar și despre personajul sufletului său: Flacăra. Personajul din telenovela “Inimă de țigan”, face și acum parte din viața lui Carmen Tănase. Actrița recunoaște că a intrat atât de bine în pielea personajului, încât și acum îi folosește replicile și jargoanele.

Nu o să plece niciodată Flacăra din mine, 4 ani am făcut corp comun și nu vreau să îi dau drumul. Îmi folosește foarte mult acest personaj, de foarte multe ori, încă folosesc cuvinte și jargoane de atunci”, ne-a mai spus Carmen Tănase .

“Nu am avut roluri în care nu m-am simțit bine, mi le apropii cumva, dar rolul care a contat cel mai mult și care mi-a marcat, practic, destinul actoricesc este Flacăra.

Este profesionistă, dar se pare că și profesioniștii se tem de roluri, câteodată! Actrița ne-a spus despre emoțiile pe care le simte înainte să intre în pielea personajelor, dar ne-a dezvăluit și motivul pentru care plânge, atunci când se uită la propriile secvențe.

“Mă tem de roluri tot timpul. Am emoții groaznice. Nu am avut deloc, mulți ani, iar de câțiva ani de zile, am emoții groaznice. Cred că de vină este bătrânețea.

Devii mai emotiv când îmbătrânești, plângi la filme, chestii de genul ăsta. Mi se întâmplă să plâng la filme când joc eu, mi se întâmplă des la o secvență din comedie, din serialul “Regina” cred că era.

Nu mă mai văd pe mine, după atâția ani de zile, nu mă mai văd pe mine, mă uit ca la un actor. ”, a mai dezvăluit actrița, în exclusivitate pentru Playtech Știri.