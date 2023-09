Ce s-a ales de Gheorghe Visu, alias State de România. Carmen Tănase a vorbit cu el: „Mi-e rușine!”

Au făcut furori pe micul ecran, aducând la viață două personaje ce au devenit în scurt timp preferatele publicului de la noi din țară. După experiența „State de România”, Carmen Tănase și-a continuat cariera în televiziune, fiind implicată în numeroase producții. Gheorghe Visu a făcut un pas în spate. Actrița, dezvăluiri neașteptate despre colegul său de breaslă.

Timp de patru ani, au fost colegi de scenă, aducând pe micul ecran două personaje spumoase, ce au făcut deliciul publicului și au adus audiențe impresionante cu fiecare episod. De atunci, pentru mulți români, au devenit State de România și Flacăra Potcovaru.

După încheierea proiectelor, Carmen Tănase și-a continuat cariera și în televiziune, însă Gheorghe Visu a devenit din ce în mai puțin prezent pe micul ecran.

Invitată la podcastul Idea Man, actrița a vorbit despre acel capitol al vieții sale și despre modul în care reacția publicului a schimbat cursul telenovelelor.

Întrebată cum a reușit să între în rolul Flacărăi din ”Inimă de țigan”, artista a avut o reacție surprinzătoare.

„Eu acum nu mă uit că mi-e rușine, nu e așa, eu am interpretat altfel, eu nu mă uit la acel serial din cauza mea. Nu pot să mă văd, este ceva de care îmi este rușine. Eu am vrut să învăț limba romani dar nu am avut timp, ne-au adus oameni care să ne învețe tradițiile lor.

Pentru mine rolul ăsta a fost terapie, am putut în acest personaj să fac tot ce mi-a venit mie ca om să fac, uneori îți vine să îi dai în cap în gură, dar nu poți s-o faci. Eu în Flacăra am făcut-o, pentru mine 4 ani au fost…am vorbit cum am simțit eu, la un moment dat nici nu mai respectam scenariul. Publicul accepta orice de la noi, lucru pe care îl apreciez. Am filmat la Paris, la Cannes”, a dezvăluit ea.