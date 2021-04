Cum a scăpat un șofer de amendă și suspendarea permisului deși a mers cu viteză. Ce greșeală a comis polițistul

Un polițist rutier care a amendat un șofer după ce a depășit viteza legală în localitate nu a știut să citească radarul. Acest lucru i-a oferit conducătorului auto posibilitatea anulării procesului verbal de sancționare.

Un șofer a scăpat de amendă și suspendarea permisului din cauza erorii unui polițist

Șoferul, om de afaceri din București, patron al unei firme de consultanță, s-a folosit de greșeala omului legii în fața judecătorului. Astfel, la prima instanță a obținut exonerarea de la plata amenzii ceea ce a atras și anularea sancțiunii complementare privind suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile. În schimb, a fost menținută sancțiunea avertismentului fiindcă nu avea supra sa toate documentele prevăzute de lege.

Acțiunea Poliției Rutiere a avut loc în data de 17 mai 2020, în Aiud, județul Alba. M. Călin a fost amendat cu 1.350 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule după ce ar fi fost surprins cu viteza de 109 km/h în localitate. El a menționat în plângere că, cel mai probabil, a depășit viteza de 50 de km/h, dar nu a ajuns până la cifra trecută în procesul verbal. După vizionarea înregistrării, magistratul a stablit că, în realitate, bărbatul circula cu 93 km/h. Polițistul citise cifra din dreptul literei L(lock), 109 km/h, și nu de lângă litera T (target), care arăta adevărata viteză de deplasare.

Raportul Judecătoriei

„Chiar daca se confirma depasirea vitezei legale pe sectorul de drum monitorizat de aparatul radar, instanta nu poate modifica sanctiunea aplicata, ea fiind limitata in a verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal contestat si cum cele doua viteze mentionate implica sanctiuni diferite, singurul remediu il reprezinta anularea procesului verbal de contraventie.

Prin urmare, temeinicia actului de sanctionare a fost infirmata prin probatoriul administrat in mod nemijlocit in cursul judecatii si nu poate fi atrasa raspunderea contraventionala a petentului care trebuie dovedita in mod temeinic, printr-un proces-verbal ce cuprinde imprejurarile exacte in care a fost savarsita fapta”, a concluzionat magistratul de la Judecatoria Aiud.

Caracterele de pe ecranul unui radar: