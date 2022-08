Cum a scăpat, de fapt, Oana Roman de kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit secretul, nu face sport și nu ține regim

Oana Roman le-a povestit fanilor cum a reușit să scape de kilogramele nedorite. Celebra vedetă a dezvăluit secretul care a ajutat-o în procesul de slăbire. Fosta prezentatoare de televiziune se simte bine în pielea sa și este mulțumită acum de noua imagine. Bruneta a subliniat că a ajuns la alte măsuri mai mici fără să facă sport. „Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani”, a subliniat ea.

Oana Roman și-a schimbat imaginea și a reușit să slăbească. După ani mulți în care a fost criticată pentru kilogramele în plus, vedeta a reușit să facă o modificare majoră.

Cea din urmă a susținut că a reușit să scape de nu mai puțin de 25 de kilograme din 2019 până acum. Vedeta a povestit că a fost un proces lung, cu tratamente și o dietă.

Ea nu s-a sfiit să le spună fanilor pe rețelele de socializare despre sacrificiile făcute în tot acest timp. Fosta prezentatoare de TV în vârstă de 46 de ani a slăbit fără să facă sport. Medicul său i-a interzis mișcarea pentru că are la activ o operație riscantă.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit vedeta, care e foarte atentă la regimul ei alimentar.