Cum a scăpat Dana Războiu de problemele de sănătate: „Nu mă puteam apleca să îmi leg șireturile”

Dana Războiu și-a schimbat viața complet după ce a ales să urmeze un stil de viață sănătos. Unii oameni urmează această cale pentru a-și menține silueta, însă Dana și-a schimbat total stilul de viață din cauza problemelor de sănătate.

Dana Războiu este o femeie foarte ocupată Cu toate acestea, reușește să-și împartă timpul între cei doi copii frumoși pe care îi are și Asociația „Nație prin educație”, o asociație care oferă șanse copiilor să participe la competiții de robotică.

Chiar dacă are programul încărcat, femeia de afaceri încearcă să-și găsească timp pentru ea. Ea recunoaște că a început să aibă grijă mai mult de ea după ce a conștientizat că ajunsese să se neglijeze foarte mult.

Recunoaște că a apelat la serviciile clinicilor de estetică, însă toate acestea nu înseamnă nimic fără o alimentație corectă și destulă odihnă, mai adaugă Dana Războiu.

Dana Războiu este o persoană ocupată și activă în același timp. Recunoaște că nu merge la sală în fiecare zi, însă asta nu înseamnă că nu face mișcare. S-a apucat de yoga din cauza problemelor medicale.

„Am început yoga pentru că nu mă puteam apleca bine să îmi leg șireturile și mi se părea cumva nepotrivit la vârsta mea să nu pot să mă aplec să-mi leg șireturile și am zis să încep un pic de yoga. Acum am ajuns să am mobilitate foarte mare. Deci încercați căci sunt exemplul cel mai bun. Nu puteam să mă aplec, nu puteam să-mi prind vârfurile picioarelor când eram așezată, dar după un timp devii foarte mobil și este wow. Dacă eu am reușit, toată lumea poate”, a mai declarat Dana Războiu pentru ego.ro.