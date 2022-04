Cu ce se ocupă Dana Războiu după ce a renunțat definitiv la televiziune. Schimbări majore în viața fostei vedete

Dana Războiu a lucrat timp de 17 ani în televiziune, având o carieră longevivă și de succes. Cu toate acestea, s-a retras de pe micile ecrane, iar acum se ocupă de Asociația „Nație prin educație”.

Timp de aproape 6 ani de zile, Dana Războiu se ocupă de Asociația „Nație prin educație”, prin intermediul căreia implementează cel mai mare program de robotică din România. Femeia de afaceri a intrat în acest domeniu alături de fiul ei, Victor.

Victor era de mic pasionat de tehnologie, așa că desfăcea mereu aparatele electronice din casă și construia diferite dispozitive. Dana a reușit să facă mai mult decât o pasiune din acest talent al fiului ei.

Cu ajutorul asociației a reușit să sprijine și alți copii care au talent în acest domeniu și demarează tot felul de competiții de robotică. Mai mult de atât, Dana Războiu încearcă să aducă din ce în ce mai mulți sponsori pentru a-i ajuta pe copii să ajungă cât mai departe.

„Facem competiția de 6 ani. Acum am avut naționala la Sala Polivalentă din București și am 3.000 de copii în toată țara, mentori și voluntari. E competiție foarte mare de fapt. Am trimis 3 echipe în Statele Unite. Ele sunt acum la Houston, unde e finala mondială de robotică și vedem ce rezultate fac acolo. Oricum competiția e foarte grea. Să te bați cu firme mari care sponsorizează echipele americane: firme ca Boeing sau NASA, sau alte nume uriașe în tehnologie, e foarte greu”, a declarat Dana Războiu pentru EGO.ro.