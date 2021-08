Cum a sărbătorit Mihaela Rădulescu vârsta de 52 de ani. Diva s-a distrat la Monaco

Mihaela Rădulescu a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani. Aceasta desigur că nu a uitat să petreacă așa cum se trebuie, înconjurată de lux și opulență și peisaje mirifice. Cunoscuta prezentatoare se serbează la Monaco. Cum a decis să se petreacă și cine îi va fi alături?

Astăzi este ziua de naștere a Mihaelei Rrădulescu. Celebra vedetă Pro TV împlinește frumoasa vârstă de 52 de ani chiar la două zile după ce fiul său a făcut 17 ani. Noul detectiv din cadrul emisiunii Masked Singer susține că se va bucura de acest eveniment alături de oamenii cei mai dragi, în Monaco.

Desigur că multe dintre persoanele publice au sărit să-i ofere urări care mai de care mai frumoase. Una dintre acestea este soția lui Cătălin Măruță care a reușit categoric să-i ajungă la inimă brunetei noastre:

„Astăzi este ziua unei femei pe care eu o admir foarte tare și vreau să îi urez La mulți ani. La mulți ani, Mihaela Rădulescu, să fii sănătoasă și să inspiri multe femei așa cum ai făcut până acum’, i-a transmis Andra.

„M-ai topit, Andra. Mulțumesc și te iubesc’, a fost și răspunsul Mihaelei Rădulescu. Cea din urmă a decis să nu facă nimic cu fast și să rămână în compania celor mai dragi oameni din viața ei. Mai exact, Ayan și Felix Baumgartner.

De asemenea, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a precizat că intenționează să sune și câteva din prietenele sale apropiate din Monaco pentru a petrece împreună, dar fiind vorba tot despre ceva foarte discret și intim:

‘Probabil o să sun două-trei prietene de prin Monaco, pentru că acolo o să fiu. Este și fiul meu acolo, vine și Felix. Va fi ceva mic și simplu doar să simt că nu a trecut degeaba ziua mea’, a spus aceasta, pentru viva.ro.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a fost des pusă la zid din cauza gurilor rele care subliniau că are prea multe operații estetice. Cea din urmă a le-a oferit o replică tuturor cârcotașilor.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan.

Am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare”

Mihaela Rădulescu (Sursa: click.ro)