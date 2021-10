Cum a reușit Virgil Ianțu să rămână neschimbat. Cătălin Măruță a fost uimit să-l vadă la Pro TV

Virgil Ianțu a revenit recent pe plaiuri mioritice, după ce a petrecut o vacanță la New York, în compania nepotului său. Prezentatorul de televiziune a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, La Măruță, unde a povestit cum s-a simțit în America.

Virgil Ianțu a vorbit, de asemenea, despre cum se desfășoară lucrurile în America, în ce privește pandemia de coronavirus.

”Ieri ne-am întors din America și mă gândesc că cine știe când mai apuc sa ajung acolo. Am un nepot cu care m-am reconectat și am zis să mergem la New York, într-o pauză de la filmări.

Zborul a fost cu escală, ei (n.red. americanii) țin cont de faptul că ești vaccinat și că știi să te protejezi. Nu o să recomand nimănui să se vaccineze pentru ca nu sun medic sau virusolog, dar nici nu pot să neg știinta. Lucrurile nu au cum să se îndrepte dacă nu avem grija unii de ceialți.

Tot ce se întâmplă azi în Romania cu scoala îi afectează mult pe copii, sunt tot mai izolati. Faptul ca nu se vad cu alti copii îi afectazî emoțional. În America, oriunde te asezai, orice vizitai, vaccinul era de baza. Nu puteai să intri la niciun restaurant fără vaccin. Asta îți dădea și o siguranță. Mi-a prins bine, m-am deconectat”, a spus Virgil Ianțu.