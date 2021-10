Fuego, noi vești proaste date în emisiunea lui Cătălin Măruță: ‘A 5-a oară’

Fuego a dat un interviu pentru ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”. Artistul nu a avut vești prea bune pentru fanii săi care așteptau concertul său de la Sala Palatului.

Paul Surgiu sau Fuego, așa cum îl știe publicul, a anunțat pentru ediția de azi a emisiunii La Măruță că spectacolul său de la Sala Palatului a fost reprogramat pentru a cincea oară din cauza pandemiei. Fuego a vorbit și despre începuturile sale pe scenă, dar și cine anume l-a ajutat să facă primii pași în cariera muzicală.

”N-am avut noroc nici anul acesta de spectacolul meu de la Sala Palatului, l-am reprogramat pentru a cincea oara. Pentru mine, pandemia a trecut repede pentru ca am stat în casă și am pictat, am făcut și o expoziție.

Tot Fuego a vorbit și despre pierderea tatălui său, dar și despre mama și bunica sa, cele mai importante persoane din viața sa.

”Tata a însemnat mult pentru mine, a plecat mult prea devreme, nu prea suferea de boli. A făcut un preinfarct și a plecat peste 10 ani de la acel preinfarct. Aceasta a fost drama mea. Mama este sănatoasă, are grija de bunica, care are 87 de ani. Bunica încă isi pune roșiile în gradină, ea îmi dă un sfat bun, ea plânge și râde pentru mine, mă mângâie pe creștet„, a spus Fuego în ediția de azi a emisiunii La Măruță.

Însă pentru Fuego, vara acestui an a fost una plină de evenimente. Într-un interviu recent acordat pentru Impact.ro, acesta spunea cum s-au desfășurat lucrurile pentru el în sezonul estival ce s-a încheiat.

”Oamenii au nevoie de spectacol, de artă, de muzică, de relaxare, distracție, revenirea la ce a fost cândva. Cumva, uită de toate atunci când sunt în fața acestor bucurii. Sigur că se respectă anumite reguli de distanțare, sălile nu sunt pline, doar cu jumătate din capacitate. Peste tot se impun și se respectă anumite reguli de igienă, cu soluții și dezinfectanți.

Oricum, locurile în care am fost eu, adică teatrele de vară și locația Cireșica, au fost pline, dar oamenii au încercat totuși să nu se îmbulzească, să fie precauți și să se distreze cum o făceau cândva. Eu am fost într-un continuu du-te-vino, pentru că am avut și alte proiecte și evenimente.

După cum v-am spus mai sus, nu stau la plajă, nu ies la soare, nu suport și nu mi-a plăcut niciodată. Deci nu am fost în această ipostază. Am stat în cameră și am citit, am mers în locuri de poveste, am privit marea și i-am ascultat freamătul, dar noaptea mai mult”, a spus Fuego pentru Impact.ro.