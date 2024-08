Cum a reușit Marian Godină să economisească 36.000 de lei în doi ani. Singurul lucru la care a renunțat

Marian Godină, celebrul polițist și blogger, a împărtășit recent cu fanii săi o poveste inspirațională despre cum a reușit să economisească o sumă impresionantă de bani. Este vorba de nu mai puțin de 36.000 de lei. Într-o postare sinceră pe Facebook, el le-a mărturisit internauților că a renunțat la un singur lucru. Iată despre ce este vorba!

Marian Godină nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Acesta a lucrat la Poliția Rutieră mai bine de un deceniu, iar din anul 2017 este angajat în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, SAS.

Dincolo de ata, însă, Marian Godină este și un autor de cărți extrem de respectat, dar și un blogger foarte apreciat. În prezent, el are numeroși fani pe rețelele sociale, care îi urmăresc fiecare mișcare.

Recent, el le-a mărturisit internauților că a reușit să economisească nu mai puțin de 36.000 de lei. Asta, după ce a renunţat la fumat. Pe 22 august 2022, Marian Godină a fumat ultima sa țigară, marcând sfârșitul unui obicei pe care l-a întreținut ani de zile.

În postarea sa, acesta a descris cum obișnuia să fumeze până la trei pachete pe zi, iar degetele sale arătătoare deveniseră galbene din cauza nicotinei.

În ciuda acestui viciu, polițistul a continuat să facă sport, însă apariția fiicei sale, Maria, i-a schimbat perspectiva asupra sănătății și vieții. Godină a realizat că fumatul nu doar că îi pune sănătatea în pericol, dar îi afectează și calitatea vieții alături de familia sa.

De la acea ultimă țigară, Marian Godină a reușit să economisească aproape 36.000 de lei, bani pe care altfel i-ar fi cheltuit pe țigări. În cei doi ani, polițistul estimează că a evitat fumatul a peste 29.000 de țigări, echivalentul a 121 de zile petrecute fumând. Această sumă impresionantă de bani nu doar că i-a adus satisfacție financiară, dar l-a motivat și să își mențină decizia de a nu se reapuca de fumat.

”Au fost perioade în care în fiecare dimineață îmi era o poftă teribilă de fumat. Și acum îmi mai e poftă uneori, dar e din ce în ce mai rară și mai redusă.

Ca statistici aproximative, pentru că s-au mai scumpit între timp, am salvat în acești doi ani 35.798 de lei, am ”nefumat” 29222 de țigări (îmi pot doar imagina cum ar arăta aproape 30 de mii de chiștoace) și am economisit ca timp 121 de zile pe care le-aș fi consumat fumând.”, este o parte din mesajul lui Marian Godină.