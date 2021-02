Cum a reușit Deea Maxer să slăbească și să elimine celulita. A dezvăluit secretul ei

Se iubesc de mai bine de 16 ani. Deea și Dinu Maxer formează unul dintre cele mai reușite cupluri din showbizul românescu. Care este secretul relației lor longevive? Un lucru e cert: iubirea menține veșnic tineri și cu zâmbetul pe buze. Deea Maxer arată mai bine ca niciodată de când a dat jos kilogramele în plus care o deranjau. Cum a reușit Deea Maxer să elimine celulita. A dezvăluit secretul ei.

În ultimul timp, Deea Maxer a luat o decizie radicală. Frumoasa brunetă a decis să își modeleze trupul și s-a apucat de o dietă care a dat rezultate într-o perioadă scurtă de timp. Criticată fiind de internauții care o urmăresc pe rețelele de socializare, artista a început un regim pentru a dat jos kilogramele cumulate în sarcină. Cântăreața a reușit să slăbească cinci kilograme și a scăpat de celulită, prin alimentație sănătoasă și sport. Deși iubitul ei soț o iubește oricum, bruneta face orice pentru a arăta, mereu, impecabil:

„În vară am fost criticată de oamenii ce mă urmăresc pe rețelele de socializare că aș fi o mamă grasă. Cred că există puține femei care sunt mega slabe la 8 luni după naștere. E vorba de organism, de modul lui de a se recupera și de gena pe care o avem. Eu nu am fost atât de norocoasă. Și nici nu eram în perioada în care să am timp pentru mine”, a declarat Deea Maxer pentru click.ro.