Dinu Maxer se ceartă des cu soția sa. Ce probleme există în căsnicia celor doi

Deși formează unul dintre solide cupluri din showbiz-ul autohton, Dinu și Deea Maxer recunosc că între ei există și certuri. Care sunt însă motivele neînțelegerilor dintre cei doi.

De altfel, Deea a spus că lor le este greu să se pună de acord în ce privește latura profesională. Astfel, cei doi ajung să se certe foarte des din cauza muzicii, însă metoda prin care Dinu calmează tensiunile este tot… prin muzică.

„E foarte greu să picăm de acord pe un proict. Noi ne certăm foarte mult din cauza muzicii și a proiectelor muzicale”, a spus Deea Maxer, la Antena Stars.

Însă dacă soțul ar ajunge să o înșele, Deea nu i-ar putea ierta asta lui Dinu și ar divorța fără să se uite înapoi.

Dinu și Deea sunt părinții a doi copii. Deea a născut a doua oară în octombrie 2019, însă a trecut prin clipe de coșmar în timpul operației de cezariană.

„Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină”, a declarat Deea Maxer, conform Viva. Dinu Maxer și-a susținut soția, fiindu-i alături în timp ce medicii se chinuiau să-i oprească hemoragia.

„Eu am fost acolo și am ținut-o de mână. Cu un ochi mă uitam la patul operator”, a spus Dinu Maxer.

„Mă așteptam să nu fie o operație ușoară, mai ales că aveam varice interne. Am intrat în sală, m-au dezbrăcat, m-au urcat pe masa de operație. M-au conectat la aparate. M-au întins pe pat, nu mi-am mai simțit picioarele. Eram stresată pentru că îmi doream ca Dinu să participe la operație, dar din cauză că se simțea rău renunțase.

A rămas pe hol cu ai mei. Când mă uit apoi, pe cine văd? Pe Dinu. Mi s-a pus un nod în gât. I-am auzit plânsetul și doamna doctor a spus: bună dimineața și bine ai venit pe lume! S-a întâmplat la 6:54 de minute. După ce au înfășat-o, mi-au adus-o la obraz. Mă uitam la ea în gol așa, nu realizam. La un moment dat, mi-a fost frig, aveam frisoane. A fost un moment senzațional, n-o să îl uit. Când a pus-o lângă mine, s-a mai liniștit, n-a mai plâns. Din momentul acesta, operația a mai durat încă o oră și. Mi s-au spart varicele de pe organele interne. Am avut o hemoragie. Au lucrat doi medici plus domnișoara rezidentă. Aveam la un moment dat opt pense în burtă. Mi-aduc aminte că mă gândeam cât mai durează. Într-un final, m-au cusut. Dinu a ieșit din sală. M-au dus apoi la Reanimare”, a mai declarat Deea Maxer.