Secretul Deei Maxer s-a aflat. Cum a slăbit 7 cm în talie, chiar înainte de Sărbători

În vârstă de 30 de ani, soţia lui Dinu Maxer se poate considera o femeie împlinită. Mamă a doi copii (Andreas – 9 ani, şi Maysa – 9 luni), însă, aceasta era nemulţumită de felul în care arăta, nereuşind să dea jos toate kilogramele acumulate de-a lungul celei de-a doua sarcini. Acum, secretul Deei Maxer s-a aflat: aşa a reuşit să slăbească 7 cm în talie, chiar înainte de Sărbători.

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă proaspetele mămici este cea legată de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Puţine sunt norocoasele care reuşesc să arate, în scurt timp, ca înainte de a rămâne însărcinate. Printre cele cu un metabolism mai lent se numără şi soţia lui Dinu Maxer. De curând, însă, aceasta a decis să facă o schimbare majoră şi s-a pus serios pe treabă.

Acum, Deea Maxer a povestit cum a slăbit 7 cm în talie, chiar înainte de Sărbători. Aceasta a postat, pe contul său de Facebook un mesaj care să le încurajeze pe femeile care doresc să arate mai bine. Şi nu, nu vă aşteptaţi să fie vorba despre diete drastice sau despre ore în şir petrecute în sala de sport.

“Am stat mult să mă gândesc dacă să postez pozele astea sau nu. (…) Într-o lună am slăbit 5 kg şi 7 cm în talie. Celulita s-a diminuat considerabil, dorm mai bine. Am mai multă energie iar planul alimentar e echilibrat. Pielea nu mai este flască iar mușchii sunt, evident, tonifiaţi.

Am făcut sport ACASĂ zilnic sau 5 zile din 7. Nu mi-a fost foame niciodată. Este irelevant pentru tine numărul de kilograme pierdut de mine pentru că fiecare persoană are alt organism și alte arderi. Reacționăm diferit însă ce trebuie să reții este că se poate face totul acasă! Acum cu sărbătorile am călcat strâmb. Și îmi asum”, a scris Deea Maxer.