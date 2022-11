Cum a reuşit Cristina Ştefan să slăbească după naştere. Soţia actorului Denis Ştefan a recunoscut: „Sunt fix invers”

Cum a reuşit Cristina Ştefan să slăbească după naştere, a spus chiar ea. Aceasta are o căsnicie fericită cu actorul Denis Ștefan, cei doi având doi copii. Soţia actorului Denis Ştefan a recunoscut că este fix invers. Ce înseamnă asta, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Cristina trăiește are o fumoasă căsnicie cu actorul Denis Ștefan, cei doi fiind părinții a două fiice superbe, Delia și Dominique.

Celebra dansatoare a recunoscut că după cea de-a doua sarcină a rămas cu câteva kilograme în plus, astfel că a trebuit să piardă acel surplus, dar pentru asta nu a făcut nimic special.

„La fiecare sarcină am luat 12 kilograme, cu ambele fete. Cred că primele 7 s-au dus în spital, când am născut. A fost mai mult burta. După care a mers de la sine, nu am făcut nimic. Plus că mai este chestia asta, nopți nedormite cu bebele, stresul, grija.

De altfel, Cristina Ștefan spune că nu se chinuie cu diete, cu regimuri de slăbit, toate se așează de la sine, mai ales că soției lui Denis Ștefan nu îi mai vine să meargă nici la sala de fitness. .

„Nu știu, cred că este genetic la mine, știi? Părinții sunt sportivi și de acolo cred că s-a moștenit chestia asta. Mare lucru nu fac, îți zic sincer. După ce am născut-o pe Domi, de fapt, de înainte, am dansat până la 4 luni, după care gata. Deci am un an jumătate, mai bine, în care nu fac. Nu îmi vine să mai merg la sală. Uite, mai merg la evenimente și cam atât. Nu am un secret sau ceva”, mai spune Cristina Ștefan.