Cum o poreclea Prinţesa Diana pe Camilla, Regina Consoartă a Marii Britanii. Cele două au fost cândva prietene

Mariajul dintre Charles și Prințesa Diana a rămas în istorie drept unul dintre cele mai controversate. Iar asta și din cauza scandalurilor și aventurilor misterioase cu care a fost presărată căsnicia. Moartea lui Lady Di a complicat lucrurile. Actuala parteneră de viață a lui Charles a devenit ținta atacurilor, după tragicul eveniment. Puțini știu că fosta soție a actualului rege al Marii Britanii a fost prietenă cu regina consoartă. Află în rândurile de mai jos cum o poreclea Prinţesa Diana pe Camilla.

Prințesa Diana și actuala Regină Consoartă a Marii Britanii, Camilla Parker Bowles, au fost cândva prietene. Pe fondul acestei relații, Prințesa Diana a crezut că partenerul ei și prietena sa aveau o relație inofensivă. S-a dovedit, însă, că realitatea era alta. Prințesa Diana a recunoscut că era în cunoștință de cauză că soțul ei o înșela.

Într-un interviu exploziv, oferit în anul 1995, Diana a mărturisit că în relația ei de căsnicie existau trei persoane. „Așa că era cam aglomerat”. După prima discuție avută pe această temă, Charles îi promisese partenerei sale că nu va mai umbla cu alte femei. Însă vorbele nu au trecut testul timpului.

Charles și Camilla și-au continuat aventura. Prințesa Diana a descoperit că cei doi continuau să fie amanți în momentul în care a aflat că partenerul ei i-a cumpărat Camillei o bijuterie.

„Cineva din biroul lui mi-a spus că a comandat o brățară pentru ea. Așa că, într-o zi, am intrat în biroul lui și am întrebat: „Oh, ce este în acest pachet?”. La care el a răspuns: „Nu trebuie să te uiți la asta”. Am deschis pachetul și era o brățară. Am fost devastată și m-am gândit că urma să i-o dea în seara respectivă”, a dezvăluit Prințesa Diana, într-un interviu pentru presa internațională.