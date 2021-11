Cum a reușit Axinte să slăbească 11 kg în doar 16 zile. Cum l-au ajutat medicii

Florin Petrescu alias Axinte de la „Vacanța Mare”, așa cum este cunoscut de toată România, a reușit să slăbească kilograme bune în timp record! Actorul a dezvăluit cum a scăpat de 11 kg în doar 16 zile. Astfel, artistul este mult mai slab și se simte excelent.

Nu este român care să nu fi auzit de Axinte, de la „Vacanța Mare”, personaj interpretat de Florin Petrescu, care este totodată și cântăreț. Acesta a devenit cunoscut publicului din România și din diaspora în urmă cu mulți ani și a rămas de atunci un simbol al comediei de calitate. Însă, recent, actorul a hotărât că este timpul să facă o schimbare drastică în viața lui. S-a pus pe slăbit și i-a reușit. A urmat o dietă strictă, la recomandarea medicilor de specialitate, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Florin Petrescu a reușit să slăbească 11 kilograme în două săptămâni și nu are de gând să se oprească aici. De la 104 kilograme, Axinte are acum 93, datorită unei diete pe care a „furat-o” de la soțul Mariei Dragomiroiu. Bebe Mihu a ținut-o, slăbind spectaculos prin aceeași metodă.

După ce cântarul a scăzut sub 100 de kilograme, Florin Petrescu spune că mai are de muncit. Artistul își dorește să mai scape de încă opt kilograme și este foarte determinat să ajungă la rezultatul dorit.

Pentru a reuși să scape de kilogramele în plus, vedeta a ținut o dietă strictă, pe care a completat-o cu mișcare. Axinte de la „Vacanța Mare” și-a făcut un set de analize în Germania, pe baza cărora a primit un program alimentar, ca să i se regleze metabolismul. Astfel, vedeta a topit 11 kg în doar 16 zile! Totuși, regimul alimentar ținut de Florin Petrescu este foarte dur, de aceea nu trebuie încercat de oricine, ci doar la recomandarea medicilor.

„Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi.

Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare”, a declarat Florin Petrescu, la Antena Stars.