Cum a reacționat Tania Budi, după ce a fost acuzată că a avut o relație cu Gigi Becali: ”Sigur voi câștiga!” (Exclusiv)

Acuzată de fostul deputat Cristian Rizea PSD că ar fi avut o relaţie interzisă cu Gigi Becali, Tania Budi a reacţionat şi a spus adevărul. Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu e foc şi pară!

În urmă cu doar câteva zile, Cristian Rizea, un apropiat al patronului FCSB, a făcut declaraţii scandaloase pe pagina sa de Facebook despre Tania Budi. Fostul deputat ar fi acuzat-o pe vedetă că ar fi avut o relaţie cu Gigi Becali. Mai exact, pentru suma de 5.000 de euro, l-ar fi vizitat pe afacerist în camera nupţial din închisoare. Mai mult, cei doi ar fi fost amanţi pentru o lungă perioadă de timp.

Aşa cum era de aşteptat, aceasta a reacţionat şi a spus adevărul despre ce s-a întâmplat, de fapt.

“Acest om, dacă îi pot spune așa, Cătălin Rizea, mi-a trimis mesaje ani la rând, până l-am blocat, pentru că nu mai suportam așa ceva. Mă invita mereu la cafea. Ajunsesem să îmi fie rușine să îl salut când ne vedeam în oraș, îl evitam. Eu nici nu îl cunosc pe Gigi Becali. L-am “cunoscut” doar prin niște prieteni acum vreo 20 de ani. La genul că am făcut cunoștință și atât.

Nu am schimbat două vorbe cu el în toată viața mea. Cum e posibil ca cineva să își bată joc în asemenea manieră de doi oameni, de două familii? În ce lume trăim? Îl voi da negreșit în judecată. Astăzi am vorbit cu avocata mea, care mi-a spus că nu am cum să pierd acest proces. Acest individ va plăti pentru toate aceste minciuni nenorocite”, a declarat Tania Budi, în exclusivitate, pentru Impact.ro.