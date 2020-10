Ce se întâmplă cu politicianul fugar Cristian Rizea. Preşedinţia a făcut anunțul oficial

Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, dat în urmărire generală după ce a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, a dat fir cu fugiții în Republica Moldova, acolo unde duce o viață dulce și fără griji, sub o nouă identitate.

În ciuda fapului că în anul 2019, Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor, acesta trăiește împreună cu familia sa în centrul Chișinăului, într-un apartament de lux și fără griji financiare. Toți membrii familiei au obținut documente cu alte nume, fostul deputat PSD numindu-se acum „Cristian Mihai Luigi”.

Mai mult, fostul deputat PSD le fură ochii moldovenilor, prezentându-se drept director general al staţiei TV Realitatea din Moldova.

În urma anchetelor demarate, Preşedinţia Republicii Moldova a negat vehement acordarea cetăţeniei pentru Rizea și familia sa, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

În cursul zilei de marți, fostul deputat PSD a intrat în direct la Realitatea Plus declarând că acum el este cetățean moldovean. Acesta a recunoscut public că în anul 2017, în timp ce era judecat în România, el depunea o cerere pentru a obține pașaport pentru Republica Moldova.

El a povestit că tot procesul de mutare s-a desfășurat în condiții legale, iar în 2018 s-a mutat în Republica Moldova, motivând faptul că acest stat nu are acord de extrădare încheiat cu România.

”Totul s-a făcut perfect legal. Am dobândit acest pașaport. După acea, timpul a trecut, am primit condamnarea, care o știți foarte bine, o știu toți românii, nu intrăm în amănunte acum. Am ajuns, m-am mutat aici pe 1 octombrie 2018. (…) Deci am venit atunci, pe 1 octombrie, mi-am luat celelalte acte, permisul de conducere, absolut tot tot tot, conform legii, repet”, a declarat Rizea la Realitatea Plus, citat de știrileprotv.ro.