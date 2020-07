Cum a reacționat Adi Minune când a aflat că fiica cea mică are iubit. ”M-ai speriat!”

Adrian minune a avut ocazia să-l întâlnească pe cel care i-a furat inima mezinei familiei Minune de câteva luni bune.

Fiica cea mică a manelistului, Adriana Simionescu este în culmea fericirii. Mezina lui Adrian Minune are iubit și este foarte îndrăgostită de el. Cei doi îndrăgostiți formează un cuplu de câteva luni și au fost de curând la mare.

Nemaiputând să tină în secret mult timp noua relație față de tatăl său, mezina familiei a așteptat momentul potrivit să-i de-a marele anunț lui Adrian Minune.

„Mi-au trebuit două, trei, cinci, 30 de zile să-l anunț, pentru că l-am prins foarte greu. Să nu fie obosit, să nu fie stresat. A venit și pandemia. Foarte greu! Până la urmă l-am prins și i-am zis: «Tată, nu mai am 12 ani. Trebuie să-ți spun ceva, un secret. Stai liniștit, nu am spart vreo bancă, nu am făcut nimic. Vreau să-ți spun că este vorba de un băiat»”, a spus Adriana Simionescu în cadrul unei emisiuni.