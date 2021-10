Cum a rămas Codin Maticiuc fără 5.000 de euro, dintr-un foc: ”Mare greșeală”

Codin Maticiuc a rămas fără 5.000 de euro dintr-un foc. Ce s-a întâmplat și cum a ajuns artistul să piardă această sumă de bani? Chiar vedeta a recunsocut totul în fața fanilor.

Codin Maticiuc și-a stricat pentru câteva momente vacanța. Vedeta și-a pierdut portofelul în timp ce se afla în Franța. Afaceristul avea în portmoneu 5.000 de euro pe care nu a mai apucat să îi cheltuie. Acesta a vrut să îi ofere copilului său o vacanță de neuitat și iată că a fost, dar cu un gust amar din păcate.

Un mic incident l-a debusolat total. Actorul a povestit că și-a plănuit în detaliu vacanța petrecută alături de familie în paradisul copiilor. El avea banii pe card, dar a considerat că este util să aibă și o sumă consistentă în portofel în cazul în care se bloca vreunul din carduri sau nu putea face plata prin transfer bancar la diverse magazine sau atracții turistice.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar vedeta a rămas cu o amintire neplăcută inițial. Cel din urmă le-a mărturisit fanilor că regretă că nu și-a lăsat banii în seif și a mers cu toată suma în oraș. Deși a mărturisit că a fost mereu atent la portofelul său, iată că acum l-a scăpat din ochi și l-a pierdut.

Atunci când și-a dat seama că bunul îi lipsește s-a gândit că cel mai posibil obiectul să fi fost scăpat în taxi. Spre norocul acestuia, șoferul mașinii i-a găsit portofelul cu toți banii înauntru.

Drept răsplată pentru că angajatul s-a deplasat la locul unde era cazat actorul, a primit 500 de euro din întreaga sumă. Grijile s-au oprit atunci, iar vedeta s-a putut relaxa în voie alături de partenera sa de viață și fiica lui.

„Vă spun sincer că mi-a fost rușine să mai dau la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, la 33 de ani, când mi-am descoperit pasiunea pentru actorie. Dar am fost foarte tentat, din primul moment de această artă. Dorian Boguță, Papadopol și Dragoș Bucur au încercat să mă încurajeze, dar eu am evitat, în cele din urmă.

Am ales să merg însă la o Școală de actorie de duminică, unde am învățat foarte multe lucruri.În plus, colaborarea cu Dan Chișu, cu care am făcut câteva filme împreună, a contribuit și ea foarte mult.’, a declarat Codin Maticiuc pentru impact.ro.