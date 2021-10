Cum a pus Gigi Becali mâna pe 30 de milioane de euro, dintr-un foc. Ce bine de el!

Gigi Becali și-a rotunjit veniturile! Afaceristul din Pipera a primit 30 de milioane de euro dintr-o singură tranzacție, așa că toți au fost uluiți când s-a aflat cum a reușit să dea o asemenea lovitură. Toate detaliile despre ultima lui decizie de succes:

Gigi Becali a realizat un contract cu dezvoltatorul imobiliar H4L Development, la cârma căruia se află familia Bîlteanu. Se pare că afaceristul din Pipera deținea un teren extrem de valoros, așa că a acceptat să renunțe la acesta pentru o sumă fabuloasă de bani.

Mai exact, latifundiarul se bucura de un teren de 13 hectare în Pipera, așa că l-a vândut către dezvoltatorul imobiliar pentru a se începe a patra etapă de construcție a complexului The Village, un plan de investiții de 400 de milioane de euro care include 7 proiecte din București și Brașov.

Compania a cumpărat terenul de la patronul de la FCSB pentru a întregi un alt loc de 15 hectare, iar toată suprafața o să fie folosită pentru a pune la punct un cartier de 1.200 de apartamente care o să fie poziționat în spatele complexului comercial Pipera Plaza, din Capitală.

Gigi Becali a primit peste 30 de milioane de euro, potrivit Profit.ro. Terenul vândut de patronul de la FCSB se află chiar aproape de locația unde acesta își dorește să construiască un ansamblu rezidențial de 200 de apartamente de lux, afacere la care participă și ginerele său, Mihai Theodor Mincu.

„Construcția proiectului The Village va începe în curând. Am demarat deja procesul de vânzare și am precontractat 50% din primele două faze de dezvoltare, care cuprind circa 400 de apartamente.

Din acest motiv am mai cumpărat încă un teren pentru o etapă suplimentară.

Fiecare unitate locativă va avea acces la propria grădină, construcțiile având un regim de înălțime de P+1.”, a declarat, Liviu Ioneanu, Co-CEO H4L Development pentru publicația menționată mai sus.