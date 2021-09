Cum a petrecut Mirela Vaida 12 ani de căsătorie cu soțul ei. Mesajul vedetei de la Acces Direct

Mirela Vaida și soțul ei au împlinit ieri 12 ani de căsătorie. Cei doi soți au sărbătorit această zi importantă, iar prezentatoarea Acces Direct a împărtășit momentul emoționant cu internauții.

Mirela Vaida și soțul ei își uneau destinele pentru totdeauna în urmă cu 12 ani. Cei doi au trei copii împreună: Carla, Vladimir și Tudor. Vedeta nu vorbește prea des despre relația cu soțul ei, însă a mărturisit că cei doi sunt firi diferite, dar că se înțeleg foarte bine și au o căsnicie fericită și liniștită.

Mirela Vaida este expusă publicului prin meseria pe care o are, însă soțul ei, Alexandru, e total opusul. El nu se afișează nici pe rețelele de socializare, fiind director general la o companie.

”El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană publică, respect treaba asta”, spunea Mirela Vaida cu ceva timp în urmă.