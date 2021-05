Theo Rose a acceptat provocarea și a vorbit despre unele dintre cele mai grele clipe din viața sa, dar și despre povestea de iubire pe care o trăiește cu actualul partener, Alex, nepotul celebrului Nea Marin. Simpatica artistă a spus totul și de un moment mult mai bizar din viața sa, explicând cum a ajuns să aibă păduchi.

Invitată la emisiunea ‘La Măruță’, difuzată la PRO TV și moderată de Cătălin Măruță, Theo Rose a fost supusă unui interviu cu Maria Gyorfi și a decis să discute și despre câteva momente inconfortabile. Pentru că este recunoscută pentru podoaba ei capilară frumoasă, cântăreața a povestit că nu totul a fost mereu roz, ba chiar a luat și păduchi când se afla la o vârstă foarte fragedă.

„Da, am avut păduchi când eram la grădiniță. Era iarnă, am făcut schimb de căciuli. (…) Mi-am pus căciula aia, m-am dus acasă cu păduchi. Dar mama nu m-a tuns. (…) Vedeam cum pică pe lângă corp.”, a zis Theo Rose.

De asemenea, aceasta a discutat și despre faptul că s-a confruntat cu gândurile negre. Theo Rose este o artistă extrem de veselă și optimistă, surprinsă mereu cu zâmbetul pe buze, dar nu înseamnă că aceasta a fost ferită total de provocările dureroase din viața ei.

„Am avut o perioadă când am avut gânduri mai urâte. Mă gândeam că o să mi se facă rău, într-o secundă mi se făcea rău. Chestia asta se numește anxietate, dacă părinții mei se certau aveam impresia că o să se despartă, că o să rămân singură. A trebuit să vorbesc cu un psihoterapeut, să văd care sunt chestiile care m-au afectat așa tare. În momentul în care am iertat pe toată lumea, mi-au trecut.”, a zis Theo Rose.

Theo Rose este extrem de îndrăgostită de partenerul său! Vedeta a decis să facă publice detalii din relația ei, explicând că momente de cumpănă au existat, dar și-a dat seama că nu poate să meargă mai departe fără a sta alături de iubitul ei. În același timp, aceasta a povestit și o întâmplare ce a făcut-o să fie geloasă.

„Dacă el nu ar mai exista, eu nu aș știi ce să fac. Încercări au fost. (…) Am zis că mă voi muta la sora mea, dar nu am putut să dorm nici măcar o noapte fără el. (…) Eram la ziua unei prietene într-un club. La un moment dat se ridică de la o altă masă o tipă, se agață de gâtul lui. I-a zis ceva la ureche și a plecat. Atunci am simțit puțină gelozie, dar am încercat să ascund. (…) Îmi venea să intru sub nasă. Dacă vrea să îi fie bine și mai aibă zile pe acest pământ, bine ar fi să nu mă înșele.”, a mai spus artista.