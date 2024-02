Cum a jignit Ramona Olaru multe femei din România: ‘Vreau să le spun fetelor’

Ramona Olaru surprinde din nou, chiar la TV. Vedeta a făcut o glumă acidă la adresa femeilor, care i-a surprins pe toți din platou. Asistenta Tv nu s-a mai putut abține și a jignit doamnele și domnișoarele din punct de vedere fizic.

În fiecare dimineață, telespectatorii sunt întâmpinați de un val revigorant de energie și umor în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Acestă explozie de bună dispoziție începe cu prezentarea Ramonei Olaru, asistenta TV cunoscută pentru abilitatea sa de a aduce zâmbetul pe fețele celor din jur. Fără excepție, fiecare episod este marcat de intervențiile ei pline de haz, care fac deliciul publicului.

Ramona Olaru își alege cu grijă glumele pentru emisiune, fiind conștientă de responsabilitatea sa de a menține atmosfera plină de veselie și de a provoca râsul spectatorilor. În ultima ediție, a surprins din nou cu o replică plină de umor, abordând subtil subiectul machiajului și al tendințelor în materie de frumusețe.

De această dată, Ramona a ales să glumească despre modalitățile în care unele femei își stilizează sprâncenele, aducând în discuție un anumit tip de formă ce poate fi considerată neobișnuită sau chiar amuzantă.

Cu o ingeniozitate demnă de remarcat, ea a ironizat ideea ca aceste sprâncene să semene cu emblema unui brand sportiv, provocând un val de amuzament printre colegii săi și, desigur, în rândul telespectatorilor.

Ramona Olaru este celebră pentru glumele pe care le spune zi de zi. Aceasta încearcă să îi amuze pe colegii săi de muncă și pe cei de acasă cu bancuri și tot felul de ironii și de fiecare dată îi și iese, pentru că are un umor foarte apreciat.

Ramona Olaru nu ezită să facă glume chiar pe seama ei, ceea ce este de apreciat. Vedeta a făcut o glumă pe seama programului ei de somn, pentru că ar dormi mult prea puțin față de cum ar trebui să arate programul normal de somn.

De asemenea, Ramona Olaru a glumit pe seama modului în care bărbații se comportă atunci când sunt răciți. Consideră că, spre deosebire de cum reacționează femeile, aceștia se plâng prea mult.

”Există acum un paradox financiar pe care cu greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin. Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”.

”Să știți că nu bărbații răspândesc gripa sau răceala, ci noi, femeile, pentru că ei dacă au febră, nici măcar nu se ridică din pat, da păi să mai iasă din casă. E ca atunci când o femeie naște, așa e pentru ei.”

”Știți cumva cine este tipa asta, moderație, că mi-a zis toată lumea să beau cu ea în weekend. O tot caut, dar…”.

”Vorbiți limbi străine la fel cum vorbea și domnul care m-a scos la masă în weekend, foarte elegant, mi-a zis să-mi comand ce vreau, mi-am comandat un Uber. Nu mai pot, mai mult de 20 de minute, nu mai pot să stau de vorbă cu nimeni, nu mai pot. Povestea despre el prea mult, adică eu nu existam.”

”În ultimul timp, mă culc atât de târziu și mă trezesc atât de devreme încât cred că o să mă întâlnesc într-o zi cu mine dimineața pe hol”.