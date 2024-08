Ramona Olaru a divorțat în 2019 de partenerul său de viață, Bogdan Olaru, după 5 ani de conviețuire, dintre care 3 ani au fost căsătoriți. Vedeta Antenei 1 a povestit, pentru Playtech Știri, de ce a ales să poarte în continuare numele fostului soț în acte, dar și dacă va renunța la el în momentul în care se va recăsători. Colega lui Răzvan și Dani a vorbit și despre ajutorul pe care îl oferă constant pentru animalele abandonate, dar și pentru copiii mai puțin norocoși.

Ramona Olaru s-a alăturat echipei “Neatza cu Răzvan și Dani”, după ce formatul “Prietenii de la 11” a fost scos din grila Antenei 1. Noua colegă a lui Răzvan și Dani de la acea vreme a reușit să se facă remarcată chiar de la prima ediție împreună, fără a juca vreun rol pentru a impresiona colectivul.

Vedeta Antenei 1 a dezvăluit, pentru Playtech Știri, motivele pentru care a ales să păstreze numele fostului soț și în acte, nu doar pentru public.

De ce ai ales să păstrezi numele fostului soț?

Nu știu, mi-a fost mai ușor cu el. Și oricum atunci începusem să devin mai cunoscută, apăream din ce în ce mai mult și am început să apar cu numele nou, cu numele lui. Și fiind atât de ușor și s-a legat atât de bine cu numele meu mic, am zis ce rost are să mai schimb și nici nu mai voiam să schimb actele. Au fost mai multe chestii care au constribuit la păstrarea acestui nume.