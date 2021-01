Cum a încercat Ilie Năstase să cumpere iertarea soției sale. Cadoul colosal pe care i l-a luat

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Ilie Năstase și-a agresat soția, care ulterior a sunat la 112. Deși spiritele nu s-au calmat între cei doi, fostul tenismen nu se dă bătut și face tot posibilul pentru a se împăca cu Ioana.

Mai exact, s-ar părea că Ilie Năstase i-a oferit soției sale un bolid de lux doar ca aceasta să se împace cu el. Ioana Năstase a povestit cum s-au petrecut evenimentele în acea seară și susține că nu era sigură dacă va mai ieși vie din mijlocul bătăii. Se pare că nici în acest moment soția fostului tenismen nu știe de la ce a plecat totul.

Dacă aș avea o baghetă magică, aș vrea să pot schimba gelozia lui Ilie. Eu consider că sunt ok, știu ce trebuie să fac. Având experiență cu o căsnicie de 20 de ani, știu cum să procedez ”, a spus Ioana Năstase la ”Teo Show” de la Kanal D.

Cu toate că pare să regrete faptul că a sunat la 112 în acea seară, Ioana Năstase sfătuiește toate femeile să nu accepte agresiunile fizice. Totodată, soția lui Ilie Năstase nu este sigură că vrea să treacă peste ce s-a întâmplat în acea seară.

”Femeile să nu accepte agresiunea fizică. Nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste asta, peste episodul cu Ilie. Mă mai gândesc.

Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a adăugat soția lui Ilie Năstase.