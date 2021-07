Cum a fost surprinsă soția lui Gigi Becali la Dedeman. Nici nu zici că e milionară FOTO EXCLUSIV

Soția lui Gigi Becali este o prezență extrem de discretă. Luminița Becali a fost surprinsă recent de paparazzi Impact la cumpărături, într-o vestimentație simplă, cărând plasele în mână, ca orice doamnă de rând.

Familia Becali este una cu rezonanță în peisajul mioritic și niciun membru al familiei nu poate trece neobservat. Pare că regula nu se aplică și în cazul Luminiței Becali, soția latifundiarului, care este de o discreție și simplitate dezarmante. Astfel, cea mai cunoscută soție de milionar din România a fost surprinsă la cumpărături, la unul dintre magazinele Dedeman, deținute de frații Pavăl, nimeni alții decât cei care intenționează să cumpere CSA Steaua.

Cu masca pe față, Luminița Becali era îmbrăcată într-o rochie vaporoasă de culoare portocalie, de altfel o ținută lejeră, în concordanță cu căldura toridă de afară. Soția patronului FCSB a cumpărat de la Dedeman mai multe produse pentru grădină, pe care le-a așezat cu grijă în portbagajul Mercedesului în valoare de 100.000 de euro.

De altfel, despre lecția de modestie pe care o predă de fiecare dată Luminița Becali a vorbit, în urmă cu ceva timp, și Florin Nedelcu, ofițer de legătură UEFA, care a surprins-o pe doamna Becali la o sesiune de cumpărături în Madrid. Se întâmpla în 2006, când acesta a însoțit FCSB-ului la un meci cu Real Madrid, în Liga Campionilor. În respectiva delegație se afla și Luminița Becali, iar aceasta l-a rugat să o însoțească la o sesiune de cumpărături prin Madrid, motiv pentru care soțul ei, Gigi Becali, i-a oferit nu mai puțin de 30.000 de euro de cheltuială. Dar Luminița Becali a refuzat suma, părându-i-se mult prea mare. Ajunsă la cumpărături, ea a remarcat o haină care nu era de brand, dar pe care o dorea. A cumpărat-o însă abia după ce Florin Nedelcu i-a aranjat să-i pună o etichetă Gucci, pentru ca soțul ei să nu îi reproșeze ceva.

”Un episod m-a impresionat şi nu are legătură cu fotbalul. Gigi a fost însoţit de soţia lui şi, într-o dimineaţă, mi-a transmis că îmi dă doi bodyguarzi să mă duc cu doamna să facă nişte cumpărături. În faţa mea a scos o tuflă cu 30.000 de euro şi i-a dat soţiei. Doamna, care este o femeie deosebită, a refuzat, spunând că-i ajung 5, 6 mii. „Lasă, să ai la tine” şi Gigi i-a întins 15 mii. Şi să vezi cât de modestă este femeia asta!

Am fost la toate mărcile posibile, cartierul Serrano este locul cu cele mai scumpe firme de modă din lume. A cumpărat mici chestii şi, la un moment dat, am intrat într-un magazin oarecare, la Il Corte Ingles, unde a văzut pe un meanechin o haină de piele culoarea coniac. S-a uitat la preţ, 800 de euro. „Cred că asta nu e de piele”. Mi-am dat cu părerea spunând că e de piele, însă nu e de firmă, iar după ce a probat, şi-i venea turnat, a zis că îi este frică să o cumpere, că dacă vede Gigi că nu e de firmă, o s-o certe.

Eu aveam un prieten la Galeria Preciadas, unde se găsea magazinul şi ştiam că există o croitorie pentru magazine. L-am sunat şi l-am rugat dacă poate să schimbe căptuşeala şi o emblemă. Am dat haina acolo, cât ne-am mai plimbat prin magazine, într-o oră au terminat. Haina de 800 de euro devenise Gucci”, a povestit Florin Nedelcu pentru Playsport.ro.