Pe cine e Gigi Becali furios acum: ”Chiar dacă mă roagă și scade din preț!”. Mesajul lui ferm

Un Gigi Becali furios a pus capăt telenovelei transferului unui jucător din Liga 1. Fotbalistul de la Botoșani a fost curtat de FCSB tot sezonul trecut. La un moment dat, Becali și Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, au fost aproape să bată palma în privința transferului. Dar nimic nu s-a concretizat, jucătorul nedorind să ajungă la vicecampioană.

Acum subiectul Chindriș este închis pentru totdeauna la FCSB, iar eu vă spun cum au stat lucrurile cu exactitate. Sunt sigur că acest transfer îl doream perfectat doar eu și Gigi Becali. După o săptămână de la începutul primelor negocieri mi-am dat seama că Andrei Chindriș nu vrea sub nicio formă să meargă la FCSB. Începusem să mă fac de râs la Gigi Becali, deoarece eu intrasem cu el în negocieri și începusem să măresc prețul intenționat doar poate o să renunțe Gigi la transfer”, a declarat Valeriu Iftime după ultima negociere ratată.

Între timp, Chindriș nu se mai află în planurile antrenorului Botoșaniului, Marius Croitoru. El nu mai este jucător U21, așa că tehnicianul caută un alt jucător tânăr. Valeriu Iftime speră încă la un transfer al lui Chindriș. Ultimele variante veneau de la formații din Portugalia.

Singurul om care pleacă, am mai spus, sau cel puțin mi-am dat acceptul, este Andrei Chindriș. Are două oferte, mi-a spus că evaluează până diseară. Sunt două echipe din Portugalia și una din altă țară. Chiar îmi e greu să mai comentez subiectul ăsta, pentru că atât de mult am vorbit și de fiecare dată Andrei nu a fost de acord. Spun în premieră: toate ofertele pe care le-am avut au căzut din cauza faptului că Andrei a refuzat! Din diverse motive”, a declarat Iftime pentru digisport.ro.