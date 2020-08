S-a aflat după 25 de ani. Secretul lui Gigi Becali despre căsătoria cu Luminița

Este cunoscut că în comunitățile tradiționale de arămâni anumite lucruri sunt aranjate dinainte de familie, iar cei vizați se supun acestor reguli de zeci, poate sute de ani. Este și cazul celebrului, de-acum, Gigi Becali și a soției sale, Luminița.

În urmă cu 25 de ani, pe vremea când încă nimeni nu auzise de Gigi Becali, începea povestea de familie dintre cea care avea să-i devină soție, Luminița și actualul finanțator al celor de la FCSB. Totul a început în 1984, când în urma unui aranjament făcut de familia latifundiarului, acesta s-a căsătorit cu Luminița, zece ani mai târziu, conform datinii machedonene. Conform surselor cei doi ar fi fost și rude de gradul trei, mai exact cei doi sunt veri de gradul al 3-lea. ”Bunicii nostri au stat în aceeași casă, suntem rude de gradul trei, dar asta contează mai puțin”, spunea finantatorul Stelei.

Soția finanțatorului FCSB nu a ieșit niciodată în față, dorind să rămână în umbra soțului, ocupându-se de cele trei frumoase fete pe care cei doi le au în urma căsniciei lor. Anul acesta vor sărbătorii 25 de ani de la momentul căsătoriei și sunt la fel de îndrăgostiți, cel puțin așa declara recent Gigi Becali.

„Așa a vrut Dumnezeu, să îmi cadă dintele, și mi-a căzut! Mie nu mi-e rușine, de ce să îmi fie? Mai ales că eu sunt însurat, nu mai am nevoie să mă însor, am o soție pe care o iubesc foarte mult și Dumnezeu mi-e martor! Mi-ar fi fost rușine dacă furam sau păcătuiam! Bărbatul este Dumnezeul femeii. Femeia este biserica. Am o soţie pe care o iubesc foarte mult şi Dumnezeu mi-e martor!”, a marturisit acesta.