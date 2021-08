Cum a fost surprinsă mama Denisei Manelista în cimitir. Este clar, femeia se topește de dor FOTO

Mama Denisei Răducu nu și-a revenit după moartea artistei, care s-a stins în urmă cu mai bine de patru ani. De altfel, fanii artistei vin în continuare în număr mare la cimitirul din Ștefănești, Vâlcea, ca să-i aprindă o lumânare.

Majoritatea oamenilor se întâlnește cu părinții Denisei, nelipsiți de la mormântul fetei lor. De altfel, locul de veci al Denisei Răducu pare un altar, potrivit wowbiz.ro, cu zeci de fotografii așezate în două vitrine pe lespedea mormântului.

Mai demult, erau mai multe fotografii, însă acestea au ars într-un incendiu care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, imediat după Anul Nou. În prezent, părinții Denisei sunt atenți să nu mai lase obiecte cu potențial inflamabil lângă lumânări.

La mormântul Denisei este curățenie. Geta, mama regretatei artiste, fac zilnic curățenie. Aceasta a fost surprinsă ștergând praful de pe mormântul artistei, cu lacrimi în ochi. Cei care o cunosc pe doamna Geta știu că femeia face asta zilnic și că are foarte multă grijă de mormântul fiicei ei.

Mama Denisei Răducu a povestit că o visează în continuare, aproape în fiecare seară, și că nu trece o zi fără să se gândească la ea.

”O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit ”Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa”.

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură.

Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna ”, a povestit Geta, mama Denisei Răducu, conform sursei citate.