Cum a fost surprinsă fata Anamariei Prodan în București. Sarah nu a avut nicio jenă, toți au văzut-o așa FOTO EXCLUSIV

Anamaria Prodan se poate lăuda cu trei copii realizați. Deși toată lumea îl cunoaște pe mezinul vedetei, Bebeto, fiul său și al fostului ei soț, Laurențiu Reghecampf, puțini sunt cei care le cunosc pe fiicele mai mari ale impresarei, Rebecca și Sarah. În ce ipostază a fost surprins copilul mijlociu al agentului FIFA de către fotoreporterii playtech – impact.ro.

Sarah Dumitrescu este o jucătoare profesionistă de baschet în Statele Unite ale Americii. Blondina a moștenit frumusețea, caracterul și determinarea mamei sale, Anamaria Prodan, precum și calitățile fizice și pasiunea pentru sport de la tatăl ei, renumitul baschetbalist Tibi Dumitrescu, primul soț al celebrei impresare.

Deși a crescut sub lumina reflectoarelor, asemenea mamei sale, făcând parte dintr-o familie importantă și cunoscută în România, Sarah Dumitrescu a fost dintotdeauna o prezență extrem de discretă.

Fiica Anamariei Prodan este o prezență extrem de plăcută în showbizul monden, fiind o femeie frumoasă, cu o statură impresionantă, curtată de reprezentanții de seamă ai sexului puternic.

Recent, fotoreporterii playtech.ro – impact.ro au imortalizat-o pe Sarah Dumitrescu la una dintre cele mai faimoase terase din Capitală.

Tânăra în vârstă de 22 de ani a fost surprinsă vorbind la telefon, în timp ce savura un pachet de țigări, iar de la distanță ai fi putut jura că este vorba despre celebra ei mamă, cele două semănând precum două picături de apă.

Ambițioasă, puternică, determinată și extrovertită, Sarah Dumitrescu este bucățică ruptă din Anamaria Prodan. Practică sportul de performanță de la o vârstă fragedă și se concentrează pe cariera sa de baschetbalistă.

,,Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe.

Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata.

E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci. Am plecat din România la sfârșitul clasei a 7-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. ”, declara Sarah Dumitrescu la Antena Stars, acum câteva luni.